São Vicente: Ministério da Economia Marítima  vai trazer grandes reformas para o sector  e para ilha – ministro 

Mindelo, 23 Dez (Inforpress) – O ministro de Economia e Emprego considerou hoje, no Mindelo, que a criação do Ministério da Economia Marítima vai trazer “reformas profundas” ao sector e reconhecer a importância de São Vicente no quadro económico da nação.

José Gonçalves, que falava à imprensa a propósito da primeira remodelação do Governo do MpD, explicou que desde o início do mandato discutiu com o primeiro-ministro a possibilidade de colocar um ministério na ilha de São Vicente, e ele, referindo-se a Ulisses Correia e Silva, entendeu que este era o melhor momento.

“Reconhecemos a importância que a ilha tem no sector económico da nação e por isso vamos dar uma nova dinâmica neste sentido”, avançou o ministro que passa a contar, neste quesito, com o apoio de um secretário de Estado adjunto, o actual deputado da nação Paulo Veiga, porque reconhece que há “muitas reformas a fazer” que exigirão a “reestruturação de todo o sector”.

O actual ministro de Economia e Emprego passa assim a ser ministro de dois ministérios autónomos e passará a dividir o seu tempo entre a Cidade da Praia, onde ficará sediado o Ministério do Turismo e dos Transportes, e a cidade do Mindelo onde se localizará o Ministério da Economia Marítima.

José Gonçalves avançou que não é novidade em Cabo Verde um ministro com dois ministérios porque já houve dois casos antecedentes, só que a diferença, desta vez, é a distância entre os dois, que será um pouco maior.

“A tutela do Ministério da Economia Marítima vai ficar aqui mais próxima de tudo aquilo que é a estrutura ligada ao mar e haverá um foco muito mais preciso e uma concentração que irá imprimir muito mais dinamismo” explicou o ministro, que concorda que o ministério tem funcionado até agora de forma “desagregada e desarticulada”.

O ministro explicou que estava sediada em São Vicente a Direcção Nacional da Economia Marítima, que supostamente, como afirmou, deveria ser um embrião da parte do ministério, mas “não estava a ser suficiente”, daí a decisão de se criar um “verdadeiro” Ministério da Economia Marítima que, pela primeira vez na história de Cabo Verde, funcionará de forma autónoma.

“É neste sentido que queremos trazer todo o enfoque para dar esse novo dinamismo precisamente para dar resultados concretos ”, sintetizou o governante, que elencou a criação da escola do mar, a criação de competências e formação em todas as áreas e a aposta na reforma dos recursos humanos, como alguns dos incentivos que irão proporcionar ao país novas competências de desenvolvimento no sector marítimo.

A remodelação governamental proposta pelo executivo liderado por Ulisses Correia e Silva está previsto para ser implementada no próximo dia 05 de Janeiro de 2018, com a tomada de posse dos novos membros do elenco governamental.

Sem substituir nenhum dos ministros, Ulisses Correia e Silva acrescenta ao Governo mais dois ministérios e seis secretários adjuntos, sendo um deles para o Ministério da Economia Marítima que, ao contrário do ministro que dividirá seu tempo entre a capital e o Mindelo, terá residência efectiva em São Vicente.

