São Vicente: Milhares voltaram às ruas para reclamar autonomia e fim do centralismo

Mindelo, 13 Jan (Inforpress) – Milhares de pessoas voltaram na manhã de hoje às ruas do Mindelo para dizer “basta” ao centralismo do poder na Cidade da Praia e exigir autonomia para a ilha de São Vicente.

Os manifestantes partiram da Praça Estrela às 10:30 e percorreram as ruas do Coco, Fernando Ferreira Fortes, Baltasar Lopes da Silva, Alberto Leite e Avenida 5 de Julho, concentrando-se depois na Praça Dom Luís, onde os organizadores se dirigiram à população para dizer não haver nada contra a capital, mas tudo a favor de São Vicente.

Durante o percurso e ao longo da concentração na praça, a palavra mais vezes repetida foi “basta” ao centralismo, sendo que não faltou quem considerasse “maior opositor” do movimento cívico Sokols2017, organizadora da manifestação, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, e pedido a sua demissão imediata.

O autarca mindelense foi acusado de pagar a um denominado grupo “Amigos de São Vicente” para limpar do asfalto da estrada que liga Mindelo a São Pedro a palavra de ordem “basta”, exigindo-lhe que divulgue o valor despendido.

O líder do Sokols2017, Salvador Mascarenhas, definiu o tal grupo como “inimigos de São Vicente” e garantiu que o “basta” de hoje ninguém o pode apagar porque ele é uma “emanação do povo”.

O activista admitiu mesmo “novas formas de luta”, designadamente “greve geral”, em caso de os decisores políticos não “ouvirem” a mensagem de hoje.

Salvador Mascarenhas falou de “corruptos a roubar o povo” e a “rebentar com esta terra”, enquanto muita gente enfrenta dificuldades em garantir “três pratos de comida por dia”.

Outros activistas intervieram, a partir do palco montado na Praça Dom Luís, designadamente Carlos Araújo, Rómulo Oliveira e Maria Emília Silva, todos a condenar o “centralismo doentio” do poder na capital do país e a reclamar uma cidade da “Praia em cada ilha habitada”, com as mesmas oportunidades para todos.

Rómulo Oliveira realçou que São Vicente “vive numa injustiça”, afirmando que “um ministério (da Economia Marítima), a ser instalado na ilha, não chega para resolver os problemas que afectam os sanvicentinos”.

Carlos Araújo classificou a autarquia mindelense de “câmara de calceteiros”, enquanto Maria Emília Silva exigiu “mais uma vez” que o Governo e o poder local façam um “esforço sério” para compensar o desequilíbrio que faz perder a paciência aos mindelenses.

“O poder local não pode cingir-se a calcetamentos, tem que ser proactivo e dialogante”, afirmou Maria Emília Silva, enquanto Salvador Mascarenhas garantiu que a próxima manifestação será para pôr a andar a actual câmara municipal, caso ela não mude de paradigma.

O movimento Sokols2017 é um grupo de cidadãos que contesta o que considera o “centralismo exacerbado” da capital cabo-verdiana e a concentração de investimentos e meios públicos na ilha de Santiago.

O Sokols2017 inspira-se nos Sokols de Cabo Verde ou Falcões de Cabo Verde, uma organização juvenil criada em 1932, em São Vicente, por um funcionário da Western Telegraph Company, à semelhança do movimento checo surgido em 1862.

