São Vicente: Membros do gabinete de operacionalização do Centro Internacional de Negócios tomam posse hoje

Mindelo, 22 Abr (Inforpress) – O vice-primeiro-ministro confere posse hoje, no Mindelo, aos três elementos do gabinete de operacionalização do Centro Internacional de Negócios (CIN), criado para planear e organizar a gestão, promoção e fiscalização dos centros a impulsionar no arquipélago.

Assim, na tarde de hoje, na sala de conferências da Câmara de Comércio do Barlavento, Olavo Correia vai empossar José Almada Dias, na qualidade de coordenador do gabinete de operacionalização do CIN, e os administradores não executivos Belarmino Lucas e Miguel Furtado.

Conforme explicou o Governo, em nota enviada à Inforpress, o conceito que esteve na origem da criação do CIN foi reestruturado, passando a entidade a estar incumbida, a nível nacional, de planear e organizar, “de modo uniforme”, a gestão, a promoção e a fiscalização dos múltiplos centros que se espera que a dinâmica do CIN consiga impulsionar em todas as ilhas.

É entendimento deste Governo, lê-se na nota, que “não se pode mais adiar a implementação desta importante instituição”, que se encontra “na calha” desde 2011, sob pena de se “perder as oportunidades” no contexto regional e nível global.

O gabinete de operacionalização terá, assim, como missões, entre outras, gerir o CIN até a operacionalização da sua sociedade gestora, acompanhar, em conjunto com uma consultoria técnica, a criação de uma entidade a nível nacional e fornecer ao Governo os instrumentos técnicos e económicos necessários para garantir a sustentabilidade e autonomia financeira da sociedade.

Espera-se ainda que o gabinete de operacionalização do Centro Internacional de Negócios elabore propostas de criação das entidades gestoras dos novos parque industriais e logísticos, e apresentar, semestralmente, junto do Governo, os resultados conseguidos.

AA/ZS

Inforpress/Fim