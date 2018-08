São Vicente: Jovem pianista Ana Rita Ramos apresenta-se no Mindelo com um reportório de clássicos

Mindelo, 16 Ago (Inforpress) – A pianista Ana Rita Ramos, 13 anos, apresenta-se neste sábado em São Vicente com um repertório de clássicos, estudados na Conservatória de Lisboa e que leva ao público do “Tangoné” no Centro Cultural do Mindelo.

Beethoven, Chopin, Mozart, Bach, Schubert e ainda outros mais novos como Michael Nyman são alguns dos nomes que Ana Rita, como a mesma avançou à Inforpress, pretende levar ao público do “Tangoné”, projecto criado desde o ano passado pelo Centro Cultural do Mindelo, de recitais feitos por crianças para crianças.

Assim “Tangoné” desta vez vai ter no palco da Sala Artes e Ciências ”João Varela”, esta pianista mirim, luso-cabo-verdiana de 13 anos, filha do conhecido pianista e compositor mindelense, Humberto Ramos.

“Comecei a tocar piano desde os 3 anos de idade, com os primeiros toques dados pelo meu pai, depois foi com algumas amigas dele e com 10 anos ingressei na Conservatória de Lisboa”, contou.

E é na Escola de Música da Conservatória de Lisboa que garante ter aprendido “muito” com a professora Anne Kaasa e onde inclusive já se destacou em terceiro e segundo lugares de concursos de pianos e em audições feitas anualmente.

“Singelos” prémios que, ajuntou, não se igualam à “paixão” que sente pelo tocar piano.

“Tocar piano é uma forma de expressão, um momento para relaxar e para estarmos com nós próprios. Um momento em que ninguém pode interferir com isso”, descreve esta “interpretadora” do clássico, mas que como ouvinte mostra-se muito mais eclética.

“Gosto de tudo um pouco, porque acredito que cada um tem a sua forma de tocar e sentir a música. Mas no tradicional prefiro a morna”, afirmou.

Um ecletismo que, no entanto, deixa de lado no recital deste sábado, em que vai ser acompanhada de um repertório de compositores clássicos, desde a época barroca até os dias de hoje, razão por que, segundo disse, “está um tanto ou quanto “expectante e ansiosa” pela reacção dos seus espectadores infantis.

“Não sei como as crianças vão reagir, por não estarem acostumadas à música clássica. Mas penso que vão gostar”, concluiu.

A apresentação de Ana Rita Ramos principia pelas 10:30, no Centro Cultural do Mindelo, e terá a duração de cerca de 45 minutos.

LN/FP

Inforpress/ Fim