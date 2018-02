São Vicente: INDP acolhe seminário internacional sobre comunidades locais e o ordenamento do espaço marítimo

Mindelo, 05 Fev (Inforpress) – Técnicos nacionais e internacionais que trabalham com o ordenamento do espaço marítimo vão partilhar experiências durante três dias, em São Vicente, com “especial destaque” para o papel das comunidades locais nesta temática.

Trata-se do workshop “Comunidades locais e ordenamento do espaço marítimo”, que decorre de hoje a quarta-feira, 07, nas instalações do Instituto Nacional do Desenvolvimento das Pescas (INDP), e que numa primeira jornada inclui uma apresentação geral do processo de Ordenamento do Espaço Marítimo (OEM), da sua história e das suas primeiras experiências de implementação.

Uma vez que as comunidades em Cabo Verde e na África Ocidental, segundo a organização do evento, “não estão ainda plenamente familiarizadas” com as práticas desenvolvidas em matéria de OEM, o workshop será uma ocasião para partilha de experiências.

Da mesma forma, durante o evento, será desenvolvida uma sessão especial sobre os desafios ligados às implementações do OEM em África, para além da apresentação da Estratégia Nacional para o Mar de Cabo Verde, com ligação às iniciativas de Crescimento Azul.

De acordo com a mesma fonte, a jornada de trabalho será ainda oportunidade para se desenvolver um exercício prático com a ferramenta SeaSketch, a qual apoia a cartografia colaborativa para os oceanos e visualização e recolha de dados de participação pública.

Este exercício permitirá demonstrar o papel que as comunidades locais têm na construção das políticas de OEM, de acordo com a mesma fonte.

Os prelectores são oriundos do INDP, da Direcção Nacional do Ambiente e do Instituto Nacional de Gestão do Território (INGT), a nível nacional, e da Universidade dos Açores e da UNESCO, a nível internacional.

