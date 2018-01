São Vicente: Ilhéu Fashion apresenta 4º edição do Cabo Verde Fashion Week com forte aposta na formação

Mindelo, 11 Jan (Inforpress) – A cidade do Mindelo acolhe este ano a quarta edição do Cabo Verde Fashion Week, evento organizado pela agência Ilhéu Fashion e que pretende ser “uma verdadeira academia” de moda, com “forte” aposta na vertente formativa.

O evento, que comporta desfiles de passarela e workshops de moda, tem data marcada para os dias 18, 19 e 20 de Janeiro, segundo informou hoje, em conferência de imprensa, o responsável da agência Ilhéu Fashion e promotor do evento, Hernâni Moreira.

“Além de moda, do glamour e do ‘show bizz’, o Cabo Verde Fashion Week apresenta-se como uma oportunidade de aprendizagem para jovens cabo-verdianos que buscam seguir a carreira de modelo”, reforçou a mesma fonte.

A escolha da data foi propositada, segundo explicou Hernâni Moreira, por culminar com o mês em que São Vicente, “a casa do evento”, comemora o Dia do Município e do Santo Padroeiro, 22 de Janeiro, e pelo facto de ser o ano em que o Ilhéu Fashion celebra 10 anos da sua criação.

O certame conta com o contributo de agências de moda de Portugal, como a agência Karater, bem como de modelos e profissionais da lusofonia, sobretudo de Angola e de estilistas cabo-verdianos residentes no país e no estrangeiro.

O primeiro dia vai ser dedicado a jovens propostas, nomeadamente o criador cabo-verdianos Yuran Morais, residente no Mindelo e Mozer Lima da ilha do Sal, que irão apresentar as suas coleções em desfile.

A designer cabo-verdiana Vanessa Monteiro, natural da ilha de São Vicente, é uma das profissionais que estará presente neste certame de moda a transmitir a sua experiência internacional aos aspirantes a designer de moda.

Além de apresentar a sua coleção de 2018 em desfile, proferirá um workshop sobre o tema Design de Moda, no qual explicará aos jovens o que é necessário aprender para se desenvolver no mundo da moda e atingir o padrão internacional.

De Angola chegam, a convite, os estilistas Avelino Fernandes, Avelino Nascimento e Ana Loyd para mostrarem os seus trabalhos ao público cabo-verdiano.

Ainda na vertente formativa do Cabo Verde Fashion Week 2018 decorrerá uma formação em desfile de passarela promovido pela agência Karater, um workshop em penteados proferido pelo cabeleireiro brasileiro Karlos Wendell, e ainda um curso de “make-up” (maquilhagem) dedicado a senhoras, oferecido pelo profissional Jonathan Lins.

A última edição do Cabo Verde Fashion Week decorreu em 2013, no Mindelo, e privilegiou a moda e a fotografia. No ano seguinte foi organizado o evento Ilhéu Top Model no qual foram premiados dois modelos cabo-verdianos, um em masculino outro em feminino.

O evento esteve parado durante os últimos anos por problemas de saúde do seu promotor, que prometeu retomar, a partir desde ano, com “muito mais força” com o objectivo de transformar este evento de moda num selo internacional da ilha de São Vicente.

