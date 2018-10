São Vicente: Governo diz que “Ocean Week” vai exibir Cabo Verde como palco privilegiado da economia azul (c/áudio)

Mindelo, 22 Out (Inforpress) – O ministro José Gonçalves classificou hoje o evento “Ocean Week” (Semana dos Oceanos), previsto para Novembro, em São Vicente, de “valiosa oportunidade” para exibir Cabo Verde como “palco privilegiado” da economia azul no Atlântico Médio.

O ministro da Economia Marítima falava na manhã de hoje, no Mindelo, em conferência de imprensa, para anunciar o evento, que vai decorrer na ilha de São Vicente de 19 a 23 de Novembro, doravante com periodicidade anual.

Será, assim, di-lo o ministro, um acontecimento de “grande envergadura” e de “suma importância” para Cabo Verde, já que o mesmo vai trazer ao país organismos e personalidades nacionais e estrangeiras em matéria de economia azul, entre eles o vice-presidente das Seychelles, o comissário europeu Carlos Moedas, para além de ministros da CPLP e da Comissão Sub-regional das Pescas, com responsabilidade sobre o mar.

São esperados, igualmente, representantes de “vários países e organizações internacionais”, sobretudo, pontificou o governante, parceiros e especialistas de “reconhecido mérito mundial”, com “conhecimento e atenção profundos” dos mares e dos oceanos para apresentar “estratégias e medidas” para cuidar do oceano.

Com o lema “Nosso oceano, fonte de riqueza e bem-estar”, o fórum de São Vicente, ainda segundo a mesma fonte, é fruto do “forte engajamento” do Governo na causa da protecção dos mares e oceanos, na preservação da vida e biodiversidade marinha e de soluções para um mar sem lixo e estratégias de conservação marinha.

Esta primeira edição decorrerá no mês de Novembro, mas futuramente, segundo José Gonçalves, o evento será enquadrado na Feira das Actividades Económicas ligadas ao Mar (Expomar), que decorre anualmente no mês de Outubro, sempre na ideia de que, ajuntou, a gestão sustentável do mar, oceanos e seus recursos é uma das “principais prioridades” do Governo.

“Não só salvaguarda o presente, mas garante a sustentabilidade dos recursos marinhos renováveis para gerações vindouras”, concluiu José Gonçalves.

A conferência de imprensa foi ainda ocasião para se proceder à apresentação do presidente da Comissão Nacional Organizadora do “Cabo Verde Ocean Week”, Ildo Rocha, e do secretário executivo, Marco Silva.

A Semana dos Oceanos, segundo Ildo Rocha, será “rica em aprendizagem e sensibilização” sobre o mar, os oceanos e a economia azul, mas com foco no desenvolvimento sustentável dos recursos marinhos e a preservação e conservação da saúde e bem-estar do mar.

Vai desenvolver-se através de reuniões, palestras, debates e deve ainda “mobilizar e fomentar” a “importância e a sustentabilidade” dos oceanos, com vista ao desenvolvimento de uma cultura dirigida à preservação e conservação da “saúde do mar” e a exploração sustentável dos recursos marinhos de Cabo Verde.

