São Vicente: Funcionários da AMP procedem à mudança de instalações com sentimento de “descontentamento generalizado”

Mindelo, 12 Jan (Inforpress) – Os trabalhadores da Agência Marítima e Portuária (AMP) encontram-se neste momento a recolher os pertences para desocupar o prédio, que deverá ser entregue ao Ministério da Economia Marítima até segunda-feira, com sentimento de “descontentamento generalizado”.

É que, segundo avançou à Inforpress o inspector marítimo, Carlos Gomes, funcionário da instituição desde 1995, “quase ninguém ficou satisfeito” com a forma como o presidente do conselho da administração da AMP comunicou a ordem de desocupação aos funcionários.

Segundo explicou, os trabalhadores foram convocados no dia 09 de Janeiro às 14:30 para uma reunião com a administração da AMP no decorrer da qual foram colocados pela primeira vez a “frente deste facto consumado”.

“Ficamos a saber que o ministro tinha emitido uma ordem para desocuparmos este edifício, que desde longa data sempre pertenceu à marinha, antes com o nome de Comando Naval, Prédio de Capitania, Instituto Marítimo e Portuário (IMP) e que agora pertence legalmente a AMP”, explicou.

Carlos Gomes avançou ainda que o conteúdo da reunião foi uma “tremenda surpresa para todos os funcionários”, mas que o “mais caricato”, segundo disse, foi terem-se deparado com o carro de mudança à porta da instituição logo depois da reunião, “já com todos o sistema de embalagem de caixas encomendado”.

“Isto mostra claramente que fomos despejados e todos os trabalhadores estão descontente com a forma como, primeiro, o conselho da administração demonstrou falta de consideração perante os funcionários, segundo, pela forma que o ministro da tutela comportou” avançou.

O mais grave, segundo Carlos Gomes, é a forma como esta decisão foi tomada a nível governamental que, sem ponderar e reflectir “de forma legal” decide “despejar” uma instituição para instalar outra, o que, na sua visão, demonstra que “nenhuma instituição pública do país está segura”.

Quem também se manifesta contra a aceitação de “animo leve” desta decisão é o actual delegado marítimo e portuário de Santo Antão ex-responsável dos recursos humanos da AMP, que questionou, num texto publicado na sua página numa rede social, se o ministro saberia do historial do prédio e daquilo que o edifício significa para o todo o pessoal marítimo, e criticou o posicionamento do presidente da AMP ao aceitar “sem argumentos” esta decisão.

A técnica superior da AMP Virgínia Andrade também descontente com a mudança, explica num comentário, que o ponto 2 do artigo 40º do DL nº 49/13 publicado no BO nº 65 I serie, garante que todo o património que é gerido pela AMP é da AMP, com poderes do Estado delegado a esta Instituição, e a mesma responde perante o Parlamento e o Tribunal de Contas.

“IMP/ AMP cuidou, investiu na recuperação e reestruturação com o seu orçamento próprio com o esforço de todos os funcionários que já deram a sua vida, perderam saúde, e outros morreram por essa casa”, avançou Virgínia Andrade, que, sem resistir, despede-se da instituição com a frase “Deus põe e o homem dispõe, um adeus AMP de costa para o mar, virada a uma menina da Praça Nova”.

Carlos Gomes, autor de um comunicado assinado por mais de metade dos funcionários da AMP, avançou que já contactou diversas instituições da República, inclusive o provedor da justiça, os direitos humanos, a Direcção-Geral do Trabalho, a Presidência da República e a Câmara Municipal de São Vicente em busca de apoios para “travar essa mudança”.

Na mesma nota, endereçada primeiramente à administração da AMP, a qual a Inforpress teve acesso, os trabalhadores dizem-se descontentes com a forma como lhes foi comunicada da mudança e demonstram “claramente” que não querem ser deslocados do edifício e serem realojados noutros edifícios “de forma desfasada”.

A fragmentação da AMP em edifícios diferentes pode, segundos os funcionários da instituição, criar constrangimentos para os próprios utentes que, em caso de erros em documentos, precisam deslocar-se a outros departamentos para resolver um determinado problema.

Daí que Carlos Lopes apela ao apoio da população de Mindelo nesta resistência porque a redistribuição da AMP em três ou quatros edifícios poderá dificultar a vida de todos.

A Inforpress tentou por várias vezes contactar o presidente do conselho da administração da AMP, António Cruz Lopes, para um posicionamento sobre este descontentamento, mas até o momento as tentativas não resultaram.

