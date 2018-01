São Vicente: Especialista do Sistema das Nações Unidas sugere candidatura ao organismo a estudantes da UniMindelo

Mindelo, 25 Jan (Inforpress) – O diplomata António Pires sugeriu hoje aos estudantes da “turma de sucesso” da disciplina de Organizações Internacionais da Universidade do Mindelo a candidatarem-se a cargos na ONU e a partir dali servirem Cabo Verde.

O especialista em Coordenação no Escritório da Coordenadora Residente do Sistema das Nações Unidas, em Cabo Verde, conferenciava na tarde de hoje numa iniciativa da Universidade do Mindelo intitulada “Cabo Verde e as organizações internacionais”, em que, numa espécie de aula, explicou longamente os procedimentos da ONU, a começar pela sua criação, em 1945.

António Pires propôs-se dissecar o tema “Relações económicas e políticas entre a ONU e Cabo Verde”, tendo definido as primeiras como “boas” e as segundas como “salutares”, acrescentando que a ONU estará com Cabo Verde em bons e maus momento.

A ONU tem 17 agências em Cabo Verde, reunidas num único edifício na Cidade da Praia, sendo que 80 por cento dos trabalhadores são cabo-verdianos.

A conferência da Universidade do Mindelo, a través da Licenciatura em Ciências Política e Relações Internacionais foi realizada no âmbito das celebrações do 15º aniversário da universidade mindelense.

AT/AA

Inforpress/Fim