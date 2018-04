São Vicente: Escola de Formação para Leigos da diocese do Mindelo promove Semana Teológica

Mindelo, 13 Abr (Inforpress) – A Escola de Formação para Leigos da diocese do Mindelo realiza, de 17 a 20 do corrente mês, no Mindelo, a IIª edição da Semana Teológica, a qual será ministrada por conferencistas nacionais e internacionais.

Ao todo, de acordo com a diocese do Mindelo, serão sete conferências sobre temas religiosos e sociais, a razão de duas por semana, e a comissão organizadora pretende que este seja um “momento de partilha de ideias” para o “desenvolvimento integral” do homem cabo-verdiano.

A abertura do evento, que vai decorrer no auditório Onésimo Silveira, da Universidade do Mindelo, será feita com a conferência “A Igreja Católica cabo-verdiana e políticas públicas nacionais: confronto e convergências, por uma cultura de justiça e paz”, proferida por Carlos Reis.

“Política e antropologia: ‘Dia-logos’ por um projecto político humanizante”, por Adilson Semedo; “O panorama educacional cristão e os desafios do novo homem Cabo-verdiano”, pelo padre António Ferreira; “As novas tecnologias de comunicação e sua grande influência na hodierna sociedade”, por dom António Vitalino Dantas, e “A ética do humano e a construção de parâmetros culturais na realidade cabo-verdiana”, por Eutrópio Lima Cruz, são, de entre outras, temas que vão ser debatidos IIª edição da Semana Teológica.

O encerramento fica a cargo do bispo da diocese do Mindelo Dom Ildo Fortes.

