São Vicente: ”Economia marítima tem que passar a ser um desígnio nacional”, secretário de Estado

Mindelo, 10 Jan (Inforpress) – O secretário de Estado da Economia Marítima, Paulo Veiga, que tomou posse do cargo no dia 05, considerou hoje, no Mindelo, que a economia marítima “tem que passar a ser um desígnio nacional” pelo desafio que constitui.

Na sua primeira comparência formal perante à comunicação social em São Vicente na qualidade de secretário de Estado da Economia Marítima, ao início da tarde de hoje, Paulo Veiga disse que “é uma honra” assumir este “grande desafio”.

“Estou bastante optimista sobre o mesmo e a importância de instalar este ministério em São Vicente, ilha que que tem uma história com o mar que é de todos conhecida”, lançou o novo governante, para quem, agora, há que “desenvolver e colher” do que está feito e levar mais além.

Tudo isto deve representar, concretizou Paulo Veiga, “mais emprego, mais oportunidade de empreendedorismo, de negócios”, mas, observou, “sem descurar” o ambiente e a exploração sustentável do oceano.

“Cabo Verde é considerado um país pequeno, mas se se pensarmos a nível do oceano passa a ser um grande país oceânico, portanto é um desafio em que estou 120% focado”, lançou a mesma fonte, que diz “contar com todos” para que “Cabo Verde ganhe”.

Questionado se já definiu alguma prioridade para o seu mandato, Paulo Veiga considerou que ainda está a conhecer a casa, a fazer os primeiros contactos de apresentação.

“Não vim com uma mente predefinida e é a equipa, as empresas, os institutos que terão muito a dizer antes de eu definir exactamente as prioridades”, concretizou, prometendo iniciar as reuniões de trabalho em breve e, partir daí, sintetizou, “em curto prazo” definir as prioridades e quais as metas e os prazos para a sua implementação.

AA/CP

Inforpress/Fim

