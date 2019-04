São Vicente: Delegação escolar promove “grande gala” cultural na FIC para assinalar dia dos professores – responsável

Mindelo, 25 Abr (Inforpress) – A delegação da Educação em São Vicente promove, nesta sexta-feira, nas instalações da Feira Internacional de Cabo Verde (FIC), uma “grande gala” cultural que contará com a participação de professores/artistas e a assim dignificar o dia da classe.

Este evento, tal como adiantou à Inforpress a delegada local, Maria Helena Andrade, servirá tanto para comemorar o Dia do Professor Cabo-verdiano, assinalado nesta terça-feira, mas também para mostrar os “grandes talentos”, que existem entre a classe.

Deste modo, a “grande gala”, que acontece na noite desta sexta-feira, terá a participação “somente de professores” nas diversas performances culturais, tanto a nível da dança, música, como do teatro e da poesia.

“Com certeza, será uma grande noite, de muita convivência, mas também uma oportunidade dos nossos professores mostrarem o que valem no mundo artístico”, assinalou esta responsável, adiantando cerca de 30 participações destes profissionais, nas quatro vertentes, que irão ser apresentadas.

Na edição deste ano, a gala dos professores tem como palco as instalações da Feira Internacional de Cabo Verde, na Laginha, já que, segundo a mesma fonte, os auditórios do Centro Cultural do Mindelo e da Escola Industrial e Comercial do Mindelo têm-se mostrado “pequenos” para acolher os convidados.

“Precisávamos de mais espaço para receber mais gente e ter melhores condições”, disse Maria Helena Andrade, lembrando que a ilha São Vicente tem cerca de mil professores.

Além deste evento, o mês do professor no Mindelo também está sendo comemorado com outras actividades, entre as quais torneios de Futsal, em masculino, e andebol, em feminino, que iniciam nesta quarta-feira no polivalente de Chã de Alecrim.

No dia 30, também, está agendada uma passeata, com arranque na Marina do Mindelo, até à praia da Laginha, onde, conforme a delegada, vai ser feita um cordão humano para mostrar a inclusão.

