São Vicente: Comunidade surfista contra construção de Zona Económica Especial em Saragarça

Mindelo, 17 Ago (Inforpress)- A comunidade surfista mindelense revelou-se, hoje, contra edificação da Zona Especial de Economia Marítima (ZEEM) em Saragarça, uma vez que, conforme o porta-voz, Bob Lima, vai prejudicar a localidade onde existem as “melhores ondas” em São Vicente.

Segundo Bob Lima, que falava à imprensa, na tarde de hoje, na apresentação do projecto “Blue Wax”, Saragarça não se mostra o “melhor local” para o projecto de construção da ZEEM, como confirmado pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Isto porque, no entender deste empresário e surfista, a infra-estrutura vai cortar, em princípio, o fluxo de água na zona sul de São Vicente, onde existem as “melhores ondas” da ilha.

Nesse sentido, Bob Lima prevê prejuízos em três localidades “excelentes” para as actividades náuticas, entre as quais a própria Saragarça, onde acontece o Pong, Sandy Beach local do “Open Sandy” e Tupim onde se costuma realizar actividades de surf, inclusive o Blue Wax fest, marcado para acontecer entre 1 e 2 de Setembro.

“Mas nós também temos culpa nisto, porque não estamos a valorizar muito esse lado da ilha”, salientou Bob Lima que propõe como um dos primeiros pojectos requalificar a estrada de acesso a estes locais, uma obra que conta com o apoio do empresário Lino Oliveira, quem requalificou a estrada de acesso à Sandy Beach , há quatro anos.

“Não queremos só mostrar que pessoas apanham onda ali, mas sim mostrar que é uma actividade séria e que dá bons frutos “, asseverou Bob Lima, que espera desta forma melhorar a “qualidade” do surf que se faz nesta zona sul da ilha do Monte Cara, como também de outras actividades como a pesca

“Por isso, acho que é um assunto que não diz respeito somente à comunidade do surf, mas à toda população de São Vicente”, concretizou.

De referir que o Governo aponta a zona de Saragarça como a “mais provável” para receber as obras de construção da ZEEM, algo aventado tanto pelo ministro da Economia Marítima, José Gonçalves, como pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que abordou o assunto, nesta quinta-feira, num post publicado no Facebook.

Segundo o chefe do Governo, a localidade de Saragarça, em São Vicente, é a zona que, de acordo com os estudos técnicos, vai albergar a logística do terminal de contentores, reparação e construção naval e restantes estruturas de apoio e suporte à indústria da economia marítima, inseridos no projecto da ZEEM.

LN/JMV

Inforpress/ Fim