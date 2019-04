São Vicente: CCM com projecto de Serviço Educativo com vertentes formação e envolvência familiar

Mindelo, 24 Abr (Inforpress) – O Centro Cultural do Mindelo (CCM) está a desenvolver um projecto denominado Serviço Educativo, que integra não só a formação contínua nas áreas do teatro, música e dança, como a envolvência da família no centro.

Segundo o director do CCM, António Tavares, o projecto é tido como “a hélice principal” do centro, pois, permite alargar o espaço de formação contínua e ainda contemplar as comunidades nas suas zonas.

“São exemplos o Coral Bana, com 36 crianças envolvidas, e, com o espaço de teatro Canisade, certamente serão envolvidas outras tantas, com formação contínua”, concretizou a mesma fonte, o que quer dizer, sustentou, que se está a trabalhar cerca de meia centena de famílias, que ficam directamente filiados ao centro, “facilitando a mobilidade” dentro do espaço.

Nesta linha, foi hoje apresentado o projecto de formação em teatro, denominado Canisade, que deve arrancar no dia 02 de Maio, com o objectivo de formar crianças, jovens, adolescentes e adultos, tendo como formadora a actriz Flávia Gusmão, formada pela Escola Profissional de Teatro de Cascais – Portugal e detentora de uma “experiência abrangente” na área.

O projecto envolve uma parceria com a Aldeia SOS-São Vicente fazendo com que, segundo António Tavares, o Serviço Educativo saia do centro/espaço cidade e vá ao espaço da aldeia, na Ribeira de Julião, para um “trabalho directo” com os meninos da Aldeia SOS, sendo a ideia base “fazer a ponte”, em que as crianças se deslocam do centro à aldeia SOS e vice-versa.

“Com isso estamos a incluir as valências da aldeia, como o espaço onde se encontra localizado, para desenvolver no local o nosso projecto Espaço Educativo”, reforçou a mesma fonte.

Aberto a todas as idades, nas faixas crianças (dos 06 aos 11 anos), adolescentes (12 a 16 anos) e jovens/adultos, a partir dos 17 anos, a formação contínua Canisade em teatro, a decorrer no Centro Cultural do Mindelo e que deve durar seis meses, estipula mensalidades de 700 escudos para as crianças e mil escudos para as demais faixas.

O casting para adolescentes e adultos inicia-se no sábado, 27, ficando as crianças isentas, e a formação começa no dia 02 de Maio.

AA/FP

Inforpress/Fim