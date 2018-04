São Vicente/Campeonato CV: Mindelense derrota Sal-Rei (1-0) mas equipa boavistense “vendeu cara” a derrota

Mindelo, 14 Abr (Inforpress) – O Clube Sportivo Mindelense derrotou hoje o Sal-Rei, da Boa Vista, por 1-0, em jogo do Grupo A e pontuável para a segunda jornada do campeonato de Cabo Verde, em futebol.

O único golo do desafio foi apontando pelo avançado Papelêlê, aos 51 minutos de jogos, mas, curiosamente, o ponta-lança encarnado esteve no melhor do jogo, o golo, e no pior, quando foi expulso, na segunda parte, por agressão a um adversário.

Perante uma boa assistência no Estádio Adérito Sena, no dia em que a cidade do Mindelo celebra os 139 anos da sua existência, o Sal-Rei, no último minto do jogo, provocou calafrio nas hostes mindelenses, quando o mesmo jogador atirau à barra e ao poste no mesmo lance.

Com este resultado, o Mindelense passa a somar quatro pontos, frutos de um empate e uma vitória, ao passo que o Sal-Rei continua com um ponto, alcançado semana passada quando empatou a um golo com a Académica do Porto Novo.

Na próxima jornada, a terceira do Grupo A, a disputar-se no próximo fim-de-semana, o Mindelense desloca-se a Santo Antão para defrontar, no Porto Novo, a Académica local, ao passo que o Sal-Rei vai à Cidade da Praia, tendo como adversária a Académica da Praia.

