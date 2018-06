São Vicente: Campanha de detectores de veias já conta com 46 mil escudos, mas espera angariar mais – Adeco

Mindelo, 16 Jun (Inforpress) – A campanha lançada pela Adeco para arrecadar detectores de veias para as pediatrias do país já arrecadou 46 mil escudos, montante que a associação espera multiplicar até Outubro, altura para se fazer as entregas.

Segundo o presidente da Associação para a Defesa de Consumidor ( Adeco), José Pedro Silva, a referida campanha, que foi lançada a 06 de Abril, Dia Mundial da Saúde, pretende não somente mostrar a “utilidade” deste instrumento nas pediatrias, mas também envolver o cidadão em causas “benéficas”.

“Não é uma campanha somente da Adeco, nós estamos na sua promoção, mas é uma campanha de toda a sociedade. Só em Cabo Verde somos mais de 500 mil cabo-verdianos e se cada uma der pelo menos cem escudos podemos ter quase todo tipo de aparelhos nos hospitais do país ”, explicou José Pedro Silva, que gostaria que essa atitude fizesse “escola” em outras acções similares

Nesse sentido, José Pedro Silva afirmou já ter pedido o apoio do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS) para “ajudar nessa sensibilização”.

“O cidadão tem que saber que se quiser que algo vá em frente tem que contribuir, e não esperar pelos outros. Assim, além de ajudar , vai poder exigir responsabilidades dos que vão estar a cuidar”, reiterou a mesma fonte.

Um lema que assenta a campanha de detectores de veias, um instrumento que localiza veias através de raios infra-vermelhos e que como José Pedro Silva disse ter apurado, até era “desconhecido por muitos profissionais de Cabo Verde”.

Por isso, a associação quer colocar alguns, “o mais que puder”, à disposição dos hospitais de Cabo Verde e que variam entre 140 e os 400 mil escudos e têm possibilidade de penetração em até 15 centímetros na pele.

“Com certeza vai aliviar o sofrimento, principalmente das crianças nas pediatrias, serviço de que já recebemos muitas queixas e reclamações, até de uma mãe que disse que o filho chegou a sofrer mais 16 picadas para se poder encontrar uma veia”, contou.

Assim, uma experiência contada, mas que se assemelha com a reportada por duas mães à Inforpress.

Ivanilda Gomes e Viviane Ferro contam que “muitas vezes” já se sentiram “incapazes” por verem os filhos passarem por tremendas “torturas”.

No caso de Viviane Ferro, internou-se com o filho com apenas 25 dias de vida com problemas respiratórios e que foi picado por agulhas nas duas pernas e mãos para que lhe pudesse ser colocado um soro.

Afirma que “o Rodrigo até ainda guarda marcas depois de quase dois meses de alta”.

“Quer dizer, o meu filho já estava doente e ainda tinha que passar por mais um sofrimento”, desabafa esta mãe que disse reviver “um pesadelo” passado anos antes, quando o seu outro filho fora internado.

“O Rafael tem tanto trauma que hoje nem consegue ver uma bata branca pela frente”, afirmou Viviane.

Já Ivanilda Gomes disse que começa a sentir-se “ansiosa”, dias antes, quando a filha de dois tem alguma análise de sangue marcada. “Penso logo nos choros, nas picadas, no desagrado de ter de a segurar e já fico aflita”, afirma.

Por isso, as duas são inânimes em declarar que seria “a melhor coisa” a ter nas pediatrias e se pudessem até doavam. Uma contribuição que, como explica o presidente da Adeco, pode ser feita com “qualquer quantia e de diversas maneiras”, por exemplo através de uma conta ou então nas caixas 24, através da opção “donativo Adeco”.

Contudo, um gesto que até agora foi feito, conforme dados fornecidos pela associação, por uma empresa, 10 pessoas individuais das ilhas de São Vicente e Santiago, incluindo a artista Mirim Vânia Montrond Mendes, que lançou o seu primeiro CD no Mindelo há poucos dias e doou um exemplar para ser vendido a favor da campanha.

“Temos na conta 46 mil escudos, mais o CD, mais esperamos angariar porque a campanha vai até Outubro”, concluiu José Pedro Silva.

LT/JMV

Inforpress/fim