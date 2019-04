São Vicente: Câmara almeja “dar ferramentas” a jovens tendente ao emprego e auto-emprego com acções de formação

Mindelo, 25 Abr (Inforpress) – A Câmara Municipal de São Vicente tem em andamento duas acções de capacitação que envolvem cerca de cinco centenas de jovens nas áreas iniciação a fotografia, design gráfico e impressão, e mesa e bar, tendente ao emprego e auto-emprego.

Segundo a vereador da Juventude, Solange Neves, as duas acções estão enquadradas nas celebrações dos 140 anos da cidade do Mindelo e do Dia Mundial da Juventude, comemorados este mês.

Na área de fotografia, design gráfico e impressão, segundo a mesma fonte, o objectivo é dotar os 32 participantes, divididos em dois turnos, de conhecimentos e “competências necessários” para elaborar e desenvolver projectos de design gráfico, recorrendo às ferramentas básicas necessárias para o mercado de trabalho.

A mesma coisa, referiu, com a capacitação em mesa e bar, com 15 participantes, uma vez que ambas as acções visam o emprego e auto-emprego, por se tratar, aludiu, de duas áreas com “muita procura” no mercado cabo-verdiano.

As duas formações têm a duração de duas semanas e, no caso da formação em fotografia, design gráfico e impressão, a mesma comporta acções em sala e no exterior, sobretudo para captação de imagens, para além de um período de estágio que abarca também os formandos em mesa e bar.

