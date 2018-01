São Vicente: Assassínio de jovem de 20 anos mancha festas do Fim de Ano

Mindelo, 01 Jan (Inforpress) – O homicídio, à facada, de Paulo Alexandre Rocha, 20 anos, na madrugada de hoje, no Mindelo, mancha as festas do Natal e do final de ano.

No decurso da madrugada, hora não precisa, o suposto homicida, conhecido por Djon e integrante de um grupo de delinquentes referenciado como “Grupo de Ti Lis”, de Fonte Francês, desferiu uma facada certeira nas costas de Paulo Alexandre, na sequência de rixas entre os dois jovens.

O caso aconteceu na Avenida 5 de Julho, centro do Mindelo, sendo que a vítima foi imediatamente levada para o hospital onde se submeteu a cirurgias, vindo no entanto a falecer já de manhã.

A namorada de Paulo Alexandre, Melanie, como este moradora na Ribeira Bote, assistiu ao caso e afirma tratar-se de problemas entre grupos rivais, afirmando que entre o suposto homicida e o namorado existiam problemas relativamente antigos.

As informações são ainda escassas, mas a Polícia fez saber esta manhã que o suposto assassino não foi ainda capturado, apesar de ser conhecido.

