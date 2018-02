São Vicente: Amicachi e CCB organizam fórum empresarial China – Cabo Verde

Mindelo, 06 Fev (Inforpress) – A Associação de Amizade Cabo Verde-China (Amicachi) e a Câmara de Comércio de Barlavento (CCB) encontram-se a preparar um fórum empresarial Cabo Verde – China, previsto para o dia 23, na cidade do Mindelo.

De acordo com a CCB, o fórum enquadra-se nas actividades da semana cultural chinesa, que celebra o novo ano chinês, e é destinado a empresários, representantes e quadros técnicos de entidades públicas e empresariais, universidades e ONG.

O evento realiza-se na sala de conferências do Centro de Negócios do CCB e deve contar com a presença do embaixador da China em Cabo Verde, Du Xiaocong.

O programa preliminar do fórum engloba um rol diversificado de temas, entre elas as “Relações económicas e comerciais Cabo Verde – China”, e apresentação do fórum de cooperação económica e comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum de Macau) e do fundo de cooperação e desenvolvimento entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

