São Vicente: Almirante brasileiro diz que Cabo Verde tem potencial “muito grande” para ser “grande centro” no Atlântico (c/áudio)

Mindelo, 20 Ago (Inforpress) – O almirante da Marinha do Brasil Eduardo Leal Ferreira considerou hoje, no Mindelo, que Cabo Verde tem um potencial “muito grande” para se transformar num “grande centro” de operações e de controlo no Oceano Atlântico.

O militar brasileiro, que falava à imprensa, à margem de uma palestra que ministrou na manhã de hoje, em São Vicente, sobre a “A importância geopolítica do Oceano Atlântico”, a convite da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), destacou o posicionamento do arquipélago no oceano.

“É o grande centro de tudo o que de importante acontece no Atlântico Sul, que de alguma maneira passa em frente à Cabo Verde, todo o tráfego marítimo, ou seja, a ligação entre o Atlântico Norte com o Atlântico Sul, passa por Cabo Verde”, reforçou a mesma fonte.

Durante a palestra, almirante Leal Ferreira, 31 vezes condecorado no seu país e que visitou Cabo Verde pela primeira vez em 1981, dissertou ainda sobre as ameaças e as potencialidades do Atlântico Sul, sem esquecer a cooperação entre Brasil e Cabo Verde nesta matéria.

“Existe ainda um grande potencial de parceria entre as forças navais de Cabo Verde e do Brasil”, reforçou.

Da mesma forma, o secretário de Estado da Economia Marítima, Paulo Veiga, que assistiu à palestra, referiu, no fim, que a cooperação entre os dois países tem sido “boa, e é para desenvolver e continuar”.

Mas, lembrou, devido a posição geo-estratégica de Cabo Verde, “nem sul nem norte”, mas “no centro do Atlântico”, o país tem tido “desde de sempre” parcerias com o Brasil, mas também com os Estados Unidos e a União Europeia.

“O país tem esta visão e esta preocupação”, ajuntou o governante, que recorreu ao Programa do Governo que destaca que Cabo Verde deve transformar-se num “hub” marítimo, “que já foi em tempos”.

“A razão de o ministério se encontrar em São Vicente é exactamente para resgatar esta parte da nossa história e voltar a estar no centro do tráfego marítimo no Oceano Atlântico”, ajuntou Paulo Veiga, na esperança, sintetizou de que retire “melhor proveito” desse tráfego.

A mesma palestra será ministra esta terça-feira, na Cidade da Praia, pelo almirante da Marinha do Brasil Eduardo Leal Ferreira.

AA/CP

Inforpress/Fim