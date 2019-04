São Vicente acolhe reunião dos parceiros da ConfiÁfrica para fortalecer relacionamento entre empresas da Macaronésia

Mindelo, 25 Abr (Inforpress) – São Vicente recebe nos dias 08 e 09 de Maio a reunião de coordenação dos parceiros da ConfiÁfrica, organismo que trata da cooperação internacional para PME, envolvendo entidades das Canárias, Cabo Verde, Senegal e Mauritânia.

De acordo com a Câmara de Comércio do Barlavento (CCB), a ConfiÁfrica, com um orçamento próximo de 1 milhão de euros, financiado a 85 por cento (%) pelo FEDER, para o período entre 2014 e 2020, é liderado pela Federação das PME do sector do Metal e das NT de Tenerife (FEMETE).

No seu seio conta com a participação da Câmara de Comércio de Santa Cruz de Tenerife, Câmara de Comércio de Gran Canaria, Câmara de Comércio do Barlavento, Câmara de Comércio de Mauritânia e Câmara de Comércio de Senegal, Casa África, FEMEPA e Federação das PME do sector do Metal de Las Palmas.

Visa fortalecer o relacionamento entre as empresas da região da Macaronésia, fazendo crescer as oportunidades de negócios em exportações, investimentos ou licitações por meio de consórcios, para além de reforçar a competitividade das empresas, através de apoios e capacitação em várias áreas técnicas.

Ao longo do encontro de dois dias, São Vicente será, assim, palco de leque diversificado de actividades que engloba um seminário alusivo ao tema “Open Innovation”, workshop formativo sobre “Regularização – segurança e saúde no trabalho”, encontro entre a embaixadora de Espanha e empresas com capital espanhol, para além de visitas a empresas do sector da metalomecânica.

AA/ZS

Inforpress/Fim