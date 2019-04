São Salvador do Mundo: Festival de música “Sior du Mundu 2019” homenageia o artista Willy Semedo

Achada Igreja, 24 Abr (Inforpress) – O festival de música “Sior du Mundu 2019”, que acontece no dia 03 de Maio próximo, no município de São Salvador do Mundo (ilha de Santiago), vai homenagear o artista salvadorenho residente em Portugal Willy Semedo.

A informação foi avançada à Inforpress, pelo vereador da Cultura, Euclides Silva, adiantando que, para além do homenageado, vão participar no evento, enquadrado nas festividades do Dia do Município e Santo Padroeiro de São Salvador do Mundo, a assinalar-se a 05 de Maio, vários outros artistas salvadorenhos e “nomes sonantes” da música cabo-verdiana.

Segundo o cartaz, o certame vai contar com a presença de outros artistas “pratas da casa”, como Trakinuz, Carlos G.Lopes eTitui e Lito, com o fenómeno “cotxi pó”. Do cartaz fazem parte ainda Kino Cabral, Zé Spanhol, Garry, Zé Badiu e César Sanches.

O certame vai contar ainda com a participação dos três primeiros vencedores do concurso de talento musical Picos 2019 MC Kádio, TMG e Tiópa Garcia, a ter como palco a Rua Principal da Achada Igreja, aprazado para o dia 03 de Abril, a partir das 22:00, com bilhete a 400 escudos.

Orçado em cerca de 2.000 contos e organizado pela Câmara Municipal de São Salvador do Mundo, o evento conta com o patrocínio da CV Móvel.

Do programa das actividades constam também actividades desportivas, com destaque para as modalidades de atletismo masculino e feminino, no percurso Achada Igreja/Leitão Grande/Picos Acima/Abobreiro/Achada Igreja, destinadas aos atletas da ilha de Santiago e ainda Campeonato Nacional de Xadrez Veteranos que decorre de 26 a 28 de Abril.

Inauguração do Centro de Transformação de Frutas em Achada Igreja, conferência intitulada “São Salvador do Mundo e o Desenvolvimento Sustentável” (27 de Abril), a feira agro-negócios (27 e 28 de Abril) e encontro com emigrantes (03 de Maio) fazem parte do rol dos eventos programados.

As actividades para assinalar o Dia do Município, bem como promover ambiente de convívio e confraternização entre munícipes e os visitantes, culminam no dia 05 de Maio, com uma missa solene em honra ao Santo Padroeiro, São Salvador do Mundo.

