São Salvador do Mundo: Festival de música “Nhu Sior Du Mundu” homenageia grupo “Pilon”

Cidade da Praia, 12 Abr (Inforpress) – O festival de música “Nhu Sior du Mundu” que acontece na próxima sexta-feira, 13, no município de São Salvador do Mundo (ilha de Santiago), terá este ano um único dia de programação e vai homenagear o grupo “Pilon”.

A informação foi dada hoje pelo vereador da Juventude, Cultura e Desporto na Câmara Municipal de São Salvador do Mundo, Euclides Silva, em declarações à Inforpress no âmbito das actividades para comemorar o santo padroeiro do município, que se assinala este domingo, 15.

“Este ano o festival vai homenagear o grupo Pilon, que é o mais antigo dos Picos, cujos integrantes residem fora de Cabo Verde”, revelou o autarca indicando que a entrada para o certame que vai decorre na avenida principal da cidade de Achada Igreja, será pago.

Para além dos homenageados que vão actuar no festival, também participam no evento, Fidjus de Belo Freire, Legemea, Cordas do Sol, através de uma parceria com a Câmara Municipal do Porto Novo, a banda de Flávia Coelho, fruto também de uma parceria com a Câmara Municipal da Praia no âmbito do Kriol Djazz Festival.

O orçamento do festival, segundo o vereador, ronda os dois mil contos, mas a maioria desse montante foi mobilizado via parceiros.

De acordo ainda com este responsável, a questão de segurança está garantida com a Polícia Nacional (PN) e contará também com a participação de uma empresa de segurança privada.

“Este ano decidimos por ter apenas um dia do festival, apostando, entretanto, em outras actividades culturais comemorativas ao santo padroeiro, nomeadamente a feira de agronegócio que aconteceu nos dias 07 e 08 de Abril, a conferência “Picos e desafios da modernidade”, concurso de hip hop, entre outras”, apontou o vereador.

A concluir esta entrevista, o vereador lançou, no entanto, um repto aos festivaleiros e visitantes no sentido de se primar pelo civismo, não abusar das bebidas alcoólicas, desfrutar da festa, mas respeitando aos outros e com tolerância.

Para além dessas actividades, Euclides Silva realçou também da programação a vertente desportiva com destaque para o torneio de futsal, provas de atletismo na distância de seis quilómetros com a participação de cerca de 60 atletas.

