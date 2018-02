São Nicolau/Carnaval: Grupos a “todo o vapor” com os preparativos para o desfile de sábado 

Cidade da Praia, 07 Fev (Inforpress) – Os três grupos oficiais de Carnaval de São Nicolau estão a preparar a “todo o vapor”, os andores, as músicas, os ensaios e os figurinos para entrarem em “grande estilo” no terreiro de Ribeira Brava, sábado, 10.

A menos de uma semana para a festa, considerada pelos Ribeira-bravenses como a “mais electrizante” da Ilha, a Inforpress conversou com os representantes dos grupos, Copacabana, Estrela Azul e Brilho da Zona, e todos garantem que os preparativos estão a “todo gás” para o desfile de três dias, com início este sábado.

Segundo o presidente do grupo Copacabana, Emanuel Cabral, montar uma estrutura do Carnaval é “muito complexo” e exige a criação de várias equipas de trabalho, mas o grupo decidiu criar uma comissão que está a tratar de cada pormenor.

“O estaleiro está a funcionar normalmente, as costureiras estão a fazer o seu trabalho, já estamos nos ensaios, e, por isso, posso garantir que o trabalho está a decorrer normalmente e no dia 10 vamos estar em condições de apresentar um bom espectáculo para as pessoas de São Nicolau e todos que nos visitam” assegurou.

O grupo Copacabana que, este ano, pretende desfilar com 450 figurantes, mantém o sigilo sobre o enredo, uma vez que deseja produzir o efeito de surpresa e criar impacto no dia do desfile.

A semelhança de todos os grupos do país, Copacabana também concorreu ao edital do Carnaval de 2018, lançado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, e recebeu uma quantia de 800 mil escudos.

Tendo em conta que este ano o grupo comemora os 75 anos da sua criação, o Ministério da Cultura disponibilizou um bónus de 100 mil escudos, e ainda recebeu, por parte da autarquia local, uma verba de 450 mil escudos para apoiar o projecto do grupo.

Para comemorar “em grande estilo” o 75º aniversário, o grupo decorou as ruas da Ribeira Brava com andores que fizeram parte do desfile do ano passado.

Entretanto, nos estaleiros de Brilho da Zona os andores que retratam o tema “Viagem e o gelo” já estão “praticamente na recta final” de confecção, no entanto a representante do grupo, Maria Rosa, lamentou o “fraco apoio” que obtiveram por parte de algumas instituições.

Segundo disse, o grupo recebeu apenas 650 contos do Governo e 450 da Câmara Municipal da Ribeira Brava, e, mais uma vez, “não houve apoio” das instituições no município.

Tirando isso, Maria Rosa garante que conseguiram fazer “o melhor” para que, durante os três dias, a folia e “muito samba no pé” não falte aos foliões.

“Com o nosso tema vamos retratar toda a trajectória do navio Titanic e abordar a questão dos animais que morrem no gelo. Posso garantir que tudo está a correr lindamente” enfatizou.

Normalmente, o grupo desfila com três alas, mas este ano, devido aos constrangimentos dos voos de e para a ilha de São Nicolau, vai desfilar com apenas 60 figurantes distribuídos por duas alas.

Por sua vez, o grupo Estrela Azul leva ao terreiro o tema “Rumo à Índia, em busca do poder dos Deuses”, com cerca de 250 figurantes, distribuídos em oito alas.

Abílio Brito disse à Inforpress que os trabalhos decorrem a “bom ritmo”, embora ainda falta muito trabalho por fazer, uma vez que São Nicolau, por ser uma “ilha periférica”, tem carência de muitos materiais e mão-de-obra qualificada.

Assim como o grupo Brilho da Zona, o presidente do grupo Estrela Azul, Abílio Brito, também lamentou o “fraco apoio” que obtiveram por parte das autoridades, uma vez que, alegou, o montante disponibilizado nem “cobre um terço do orçamento do grupo”.

“O Ministério da Cultura disponibilizou 650 contos, houve uma diminuição em vez de um aumento, e a câmara municipal disponibilizou 450 contos e tem dado apoio logísticos. Apelamos a uma maior seriedade na distribuição das verbas” lançou a responsável.

Para Abílio Brito, o Estrela Azul tem vindo, há 54 anos, a mostrar aquilo que “sabe fazer e o faz bem”, portanto, defendeu “merece mais”.

Este ano vamos para a rua mostrar de facto que merecemos mais atenção das empresas e da autarquia”, sublinhou.

Os reinados dos dois grupos rivais de São Nicolau, Estrela Azul e Copacabana, chegaram à Ilha no passado fim-de-semana e foram recebidos no aeroporto ao som de batucada.

Keyla Silva, residente na Cidade da Praia, e Éder dos Santos, nos Estados Unidos de América, são os reinados do Estrela Azul, enquanto Cíntia Brás e Hemildo Barros, ambos residentes nos Estados Unidos de América, são o rei e a rainha de Copacabana.

Os reinados do grupo Brilho da Zona, Inaculina Ganeto, residente da Ilha do Sal e João Gonçalves, residente nos Estados Unidos de América, também já estão na Ilha.

Os grupos prometem “muita folia, festa rija, muito brilho e batucada” nos dias em que vão animar o Carnaval na ilha de São Nicolau.

