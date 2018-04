São Nicolau: MCIC financia reabilitação do Centro Cultural Paulino Vieira e remodelação da Casa da Morna

Tarrafal, São Nicolau, 13 Abr (Inforpress) – O ministro da Cultura, Abraão Vicente, já se encontra em São Nicolau onde vai rubricar, esta sexta-feira, dois acordos de parceria com a Câmara Municipal visando a reabilitação do Centro Cultural Paulino Vieira e remodelação da Casa da Morna.

O titular da pasta da Cultura e das Indústrias Criativas participa na VI edição do “Sodade, Festival de Morna” e preside, na tarde de hoje, ao encerramento da conferência subordinada ao tema “Morna – nôs identidade, nôs património”.

A assinatura dos acordos de parceria com a Câmara Municipal do Tarrafal se insere no âmbito da política de reforma das infra-estruturas culturais existentes em Cabo Verde, previsto no programa do Governo, e estabelece um investimento de cerca de seis mil contos para a reabilitação do Centro Cultural Paulino Vieira.

A remodelação da Casa da Morna, na localidade de Praia Branca, também no município do Tarrafal de São Nicolau, está orçada em cerca de três mil contos que serão financiados pelo Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo (FSST).

Uma nota de imprensa, a que a Inforpress teve acesso, explica que, com a assinatura dos dois documentos, as duas entidades “imbuídas da vontade de estabelecer laços de cooperação” têm como principal objetivo “cumprir com o desiderato preconizado no Programa do Governo para a Cultura, no referente à Valorização do Património Nacional – Apoio na constituição e requalificação de Casas-Museus de Escritores, Artistas e outras personalidades nacionais de renome”.

De acordo com o documento, o programa “um auditório por um município” é de âmbito nacional e “aposta no empoderamento dos espaços e estruturas culturais, pela via da requalificação e apetrechamento”, criando as condições para que os municípios possam receber grandes espetáculos, e proporcionar melhores condições aos artistas e público em geral.

HF/FP

