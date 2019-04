São Nicolau: José Cabral lança “Acushnet Avenue – Pelos caminhos de Chiquinho” uma obra de continuação de Baltazar Lopes da Silva

Tarrafal de São Nicolau, 23 Abril (Inforpress) – O escritor José Cabral lança, hoje, na Vila da Ribeira Brava, o romance intitulado “Acushnet Avenue – Pelos caminhos de Chiquinho”, que dá seguimento à obra anterior de Baltazar Lopes da Silva.

Em entrevista à Inforpress, José Cabral disse que esta obra é um “desejo irrealizado” de Baltasar Lopes que se concretiza nas páginas de Acushnet Avenue.

De acordo com a mesma fonte, o escritor cabo-verdiano Baltazar Lopes da Silva pretendia escrever um segundo romance que daria seguimento ao romance “Chiquinho”, mas que por razões várias não o pôde escrever.

Segundo Cabral, através deste segundo romance, Baltazar Lopes pretendia conhecer o fenómeno da emigração e emprestar ao personagem “Chiquinho” a sua continuidade.

Trabalhando no Museu da Pesca, pesquisando a fundo a História da Baleação em Cabo Verde, o investigador disse que entendeu bem esse período que serviu de inspiração e que permitiu “dramatizar e ficcionar “ este seu terceiro livro.

“Acushnet Avenue” é um livro que conta a história de Chiquinho na emigração, nos Estados Unidos, e acompanha o seu regresso a Cabo Verde, vinte anos depois, à sua terra natal, São Nicolau.

Segundo a mesma fonte, o título do romance deve-se a uma das ruas emblemáticas da baixa de New Bedfod, nos Estados Unidos, onde se encontravam muitos cabo-verdianos.

Para Cabral, este livro representa uma “grande responsabilidade”, considerando que “não foi uma tarefa fácil” porque teve o desafio de seguir os rastos de Chiquinho e sem “copiar o estilo” de Baltazar Lopes.

Enquanto escrevia o romance, o autor disse que se sentiu tentado a matar o personagem no final, mas que a esposa de Baltazar pediu para “não deixar morrer Chiquinho”.

O livro permanece em aberto, segundo Cabral, para quem pretender escrever um terceiro romance de continuação de “Chiquinho”.

O lançamento do livro acontece hoje na Vila da Ribeira Brava, na Casa “Nhô Pedro”, onde o escritor Baltazar Lopes da Silva nasceu e que o inspirou a escrever a obra “Chiquinho”.

No lançamento os convidados serão recebidos com música e uma dramatização teatral em que os criados Pitramarguida e Zipinha, que viram crescer Baltazar Lopes, agora com 150 anos, estarão presentes.

DG/JMV

Inforpress/fim