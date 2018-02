São Nicolau: Grupos carnavalescos pedem soluções definitivas nos transportes de e para a ilha

Cidade da Praia, 02 Fev (Inforpress) – Os grupos oficias de Carnaval em São Nicolau apelam as autoridades no sentido de se tomar medidas definitivas para resolver a questão da falta de transporte de e para a ilha de São Nicolau.

Conforme indicaram em declarações à Inforpress, todos os anos a ilha fica prejudicada devido falta de transporte, isso porque, muitos integrantes dos grupos vivem em outras ilhas e na diáspora, e ficam impossibilitados de chegaram atempadamente à ilha nesta época, sem contar ainda com um número elevado de pessoas com interesse em apreciar o Carnaval de São Nicolau e que acabam por ficar de fora pelos mesmos motivos.

Maria Rosa, presidente do grupo “Brilho da Zona”, disse à Inforpress que, neste momento, há muitas pessoas que vão chegar do estrangeiro com o objectivo de brincar o Carnaval de São Nicolau, mas que ainda estão sem bilhetes de passagem via área, da Cidade da Praia para São Nicolau.

Segundo indicou, alguns grupos já solicitaram a transportadora aérea Binter que aumente o número de voos com destino à ilha de São Nicolau devido à imensa procura nesse sentido, mas ainda não tiveram uma resposta concreta.

“Esse constrangimento só traz grandes prejuízos para São Nicolau, porque há pessoas que chegam à Cidade da Praia e não conseguem bilhetes para São Nicolau”, reclamou.

Em jeito de desabafo, Maria Rosa considera que “já é hora de as autoridades levarem mais a sério o Carnaval nesta ilha e de pensarem em soluções definitivas” para os próximos anos, porque, com o Carnaval “todos saem a ganhar, desde os grupos carnavalescos, os bares, os restaurantes, os hotéis”, entre outros.

Entretanto, Emanuel Cabral, presidente do grupo “Copacabana”, disse à Inforpress que gostariam que fossem criadas condições para que todos os emigrantes e pessoas que residem em outras ilhas, cheguem atempadamente a São Nicolau.

“Apelamos aos responsáveis que criem condições para que isso aconteça, porque isso só trás mais brilho para o nosso Carnaval. Queremos que todos cheguem a São Nicolau”, enfatizou.

Enquanto isso, a Binter anunciou na sua página na Net que, para além dos voos que realizam todas as segundas, quartas, quintas e sábados, para São Nicolau, vão ter voos extras no dia 03 Praia- São Nicolau- São Vicente e no dia 14 de Fevereiro entre Praia e São Nicolau.

Por via marítima, a Cabo Verde Fast ferry tem agendado três viagens via Praia- São Nicolau no navio Krioula e mais três via São Vicente – São Nicolau- Santiago, no navio Praia d´Águada.

