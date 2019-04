São Nicolau: Arranca 3ª edição da Semana de Livro da Ribeira Brava sob o lema “Em Abril, Livros Mil”

Ribeira Brava, 21 Abr (Inforpress) – A terceira edição da Semana do Livro e da Leitura, que acontece de hoje a 26 deste mês, arranca na vila da Ribeira Brava sob o lema “Em Abril, Livros Mil”.

Este evento tem como objectivo promover “hábitos e gosto pela leitura e escrita”, bem como, valores culturais da ilha de São Nicolau, conforme nota enviada à Inforpress.

Durante uma semana, propõe-se um leque de actividades, designadamente, apresentação de conferências, feira do livro, roteiro turístico com história intitulado “Caminhos de Chiquinho”, teatro, música, actividades recreativas infanto-juvenis entre outros.

A abertura, acontece este domingo, no cinema de São José, onde haverá apresentação de uma peça teatro-musical, intitulado “Bodje d’Rabeca” do colectivo de artistas do Projecto Chiquinho, de acordo com o programa de actividades.

Na segunda-feira, 22, arranca o ciclo de conferências, no salão do Seminário, com apresentação dos seguintes temas: “Vida e Obra do músico e compositor de Saniclau Lutcha Gonzaga” apresentado por Afonso Zego e “Os Bastidores de Chiquinho” por Leão Lopes.

À noite, haverá uma serenata pelas ruas da Vila Ribeira Brava, uma co-organização da Delegação Escolar.

O ponto alto da terceira edição da Semana do Livro e da Leitura acontece, no dia 23, na biblioteca municipal, com a feira do livro onde estarão expostos cerca de uma cen­tena de obras de várias áreas de conhecimento.

Segundo o vereador da Cultura, Osvaldo Fonseca, esta feira tem ganhado uma “grande importância” porque “tem havido muita procura e afluência de pessoas”.

Esta feira, que decorre durante três dias, assinala, em simultâneo, o “Dia do Professor Cabo-verdiano” com “Conversas Abertas” dirigida a alunos e professores.

Neste evento, haverá lançamento do livro “Cabo Verde e a Segunda Guerra Mundial – Importância Geoestratégica do Arquipélago na Política Externa Portuguesa (1939-1945) do autor Adildo Gomes.

Igualmente, haverá a apresentação do livro “Diversidade, Interculturalidade e Educação: desafios à Educação Básica em Cabo Verde” da autora Gertrudes de Oliveira.

O evento é promovido pela Câmara Municipal da Ribeira Brava em parceria com a Livraria Pedro Cardoso.

