São Nicolau: Actividades comemorativas do Dia do Professor Cabo-verdiano centradas na Vila Ribeira Brava

Tarrafal de São Nicolau, 23 Abril (Inforpress) – O Dia do Professor cabo-verdiano, que se assinala hoje, centraliza, em São Nicolau, as suas actividades comemorativas na Vila de Ribeira Brava, de acordo com o programa de actividades.

Em declarações à Inforpress, a directora da escola Pedro Corsino de Azevedo, Sara Brito, disse que este ano as actividades comemorativas vão se centrar na Vila da Ribeira Brava, mais concretamente na Escola Baltazar Lopes da Silva, que tem a responsabilidade de organizar as actividades.

Segundo a mesma fonte, desde o início do mês de Abril encontra-se em marcha um programa com um leque diversificado de actividades lúdicas, desportivas, culturais e recreativas.

Para hoje prevê-se a final do torneio de futsal entre as escolas dos dois municípios de São Nicolau, nas classes feminina e masculina.

Está igualmente previsto um “Tour de Urbanismo”em que alunos e professores vão fazer uma visita guiada a lugares memoráveis e históricos da Vila da Ribeira Brava.

A margem destas celebrações, tem inicia hoje a feira do livro e da leitura, que assinala o dia do professor cabo-verdiano, com uma conversa aberta dirigida aos professores de São Nicolau, com participação de escritores como Leão Lopes, Dina Salústio e Odair Varela.

O Dia do Professor Cabo-verdiano é celebrado este ano sob o lema “Construímos relações de confiança”.

