São Miguel: Edilidade elege reabilitação de estrada, de casas e de jardim infantil para Aguadinha

Calheta, 19 Ago (Inforpress) – O presidente da Câmara Municipal de São Miguel, Herménio Fernandes, anunciou hoje que a edilidade elegeu, para os próximos dois anos, a reabilitação de estrada, de casas e de jardim infantil, como prioridades para Aguadinha.

Segundo o autarca, esses investimentos vêm na sequência de “reivindicações antigas” da população e as obras vão arrancar a partir de Janeiro de 2019, prevendo-se uma “transformação profunda” na localidade.

Em relação à estrada, cujas obras se enquadram no âmbito do Programa de Reabilitação, Requalificação e Acessibilidades (PRRA), Heménio Fernandes classificou-a como “uma das infra-estruturas mais importantes”, porque vai permitir mobilidade e que as pessoas produzam ali mesmo.

O edil micaelense avançou que, de momento, está-se a preparar o processo de lançamento de concurso público, que se deve principiar entre Agosto e Setembro.

A nível de reabilitação de casas, também no âmbito do PRRA, fez saber que várias famílias vão beneficiar de “habitações condignas”, com intervenções que contemplam tecto, casa de banho, cozinha e, no caso de famílias numerosas, vai haver aumento de mais quartos e reabilitação de cisternas.

Conforme Herménio Fernandes, a edilidade tem investido no sector da educação, principalmente no pagamento no transporte escolar para alunos dos ensinos básico e secundário, e vai, desta feita, reabilitar um jardim infantil local, visando criar melhores condições para a educação pré-escola naquela comunidade rural.

“O nosso objectivo é fixar as pessoas ali e ao mesmo tempo cria-las alternativas de produção, porque queremos que a agricultura seja, de facto, uma agricultura de rendimento nesta localidade. Queremos também, que pequenas indústrias ligadas à transformação e a produção na pecuária ganhem uma outra dimensão nesta localidade”, almejou.

Na sua perspectiva, tais investimentos públicos vão permitir o desencravamento e ainda criar oportunidade de emprego, tanto reivindicado pela população daquela comunidade com potenciais no domínio da agricultura e do turismo.

Na ocasião, Herménio Fernandes avançou ainda que a edilidade está a trabalhar em parceria com a Associação Amiens (França), no sentido que construírem uma rede de distribuição de água que vai permitir ligação domiciliária de água potável e ainda construção de reservatórios.

Lembrou, por outro lado, que além de Aguadinha várias outras localidades do concelho vão beneficiar de estradas e reabilitação de casas no âmbito do PRRA.

São Miguel vai receber 231 mil contos nos próximos dois anos, sendo 71 mil contos são destinados para a melhoria de habitação social.

