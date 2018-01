São Filipe: Grupo Fantasia confirma ausência no desfile oficial – Mar Azul pondera participação

São Filipe, 12 Jan (Inforpress) – O grupo carnavalesco Fantasia, do bairro de Cobom, já confirmou ao pelouro da Cultura da câmara de São Filipe a sua indisponibilidade para participar no desfile oficial deste ano, previsto para terça-feira, 13 de Fevereiro.

Um dos elementos do grupo contactados pela Inforpress disse que neste momento não existe “clima favorável” devido a indisponibilidade de alguns elementos influentes do grupo e situação de doença de familiares de outros membros o que torna difícil a organização e participação no desfile.

O vereador da Cultura, Caetano Rodrigues, que já teve uma primeira abordagem com os dirigentes dos grupos relativos ao desfile deste ano, disse a Inforpress que recebeu a confirmação da não participação do grupo Fantasia.

O grupo Mar Azul, do bairro de Beltches, e detentor do título, por seu lado, que ponderava não participar no desfile porque considera que o apoio concedido pela câmara, no valor de 130 contos, mais o valor dos prémios, 150 contos no caso de primeiro lugar, totalizando 280 contos, não chegam para cobrir as despesas com o Carnaval, confirmou a participação.

Sendo assim este ano o desfile contará com três grupos, Mar Azul, Fogo em Chama e Faxa da Terra.

O grupo Faxa da Terra confirmou a sua participação, “independentemente dos valores” e prometeu fazer um Carnaval dentro das suas possibilidades, assim como o grupo Fogo em Chama, o mais antigo da cidade.

Caetano Rodrigues disse que a edilidade vai atribuir 100 contos de subsídio a cada um dos grupos, valor que poderá ser aumentado para 130 contos, tendo em conta a não participação do grupo Fantasia.

Observou que os grupos reconheceram e agradeceram a edilidade pelo apoio mas consideram-no “muito pouco”, sendo que os mesmos “estão desiludidos com o abandono” do Carnaval por parte do Ministério da Cultura e das Industrias Criativas, que até ainda não concedeu qualquer apoio.

Quanto ao valor dos prémios, segundo o vereador, é igual ao do ano passado, de 150, 120, 90 e 50 mil escudos para o primeiro, segundo, terceiro e quarto classificados respectivamente, assim como os prémios individuais, como melhor carro alegórico, rei, rainha, porta-bandeira e musica, mantém-se inalteráveis.

O júri será constituído, segundo o vereador, por elementos indicados pelos próprios grupos que participam no desfile do dia 13 de Fevereiro.

Na edição 2017 do carnaval em São Filipe, o grupo Mar Azul foi o grande vencedor, seguido de Fogo em Chama, Faxa da Terra e Fantasia de Cobom

