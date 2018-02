Santo Antão/Pozolanas: Um produto de “grande qualidade” mas “parente pobre” dos sucessivos governos

*** Por Jaime Medina, da Inforpress ***

Porto Novo, 04 Fev (Inforpress) – Estudos já feitos das pozolanas de Santo Antão, cujas jazidas, estimadas em seis milhões de toneladas se localizam, sobretudo, no Porto Novo, provam a qualidade deste recurso natural que, entretanto, não tem merecido a devida atenção das autoridades competentes.

A primeira fábrica de produção das pozolanas de Santo Antão foi instalada, ainda na era colonial, mais precisamente nos anos 40 do século passado, e, nessa altura, já havia estudos que provavam a qualidade deste produto, utilizado em construções de importantes infra-estruturas portuárias em Portugal e em Angola.

Mesmo antes da construção do cais acostável do Porto novo, em 1962, as pozolanas eram exportadas, a granel, para Portugal, tendo sido utilizadas na construção do porto de Leixões.

Antigos trabalhadores da primeira fábrica, instalada nos anos 40, na zona de Covoada, na cidade do Porto Novo, e desactivada nos anos 90, lembram que, praticamente, toda a pozolana produzida era exportada para Portugal, através de duas lanchas.

“As pozolanas eram levadas a granel para Portugal e armazenadas nos armazéns da Alcântara. Eram depois utilizadas na construção civil”, segundo alguns ex-trabalhadores da antiga fábrica do Porto Novo, cujas instalações estão, actualmente, a ser adaptadas para receber o futuro museu das romarias.

Curioso é que as pozolanas de Santo Antão exportadas desde a década de 40 para Portugal não chegaram a ser utilizadas na construção do cais do Porto Novo, segundo algumas pessoas que chegaram a trabalhar na construção dessa infra-estrutura portuária, inaugurada nos princípios dos anos 60.

Na década de 90, um consórcio português, formado pelas empresas Secil e Cimpor, levou a cabo um novo estudo das pozolanas com vista ao aproveitamento deste recurso natural, estudo que reafirmou a “excelente qualidade” do produto, entretanto, ignorado pelo então governo, que preferiu apoiar um outro projecto, denominado Cimentos Cabo Verde.

O referido consorcio havia proposto às autoridades cabo-verdianas a exploração das pozolanas no quadro de um projecto denominado “Civerde”, mas que acabou por fracassar devido à falta de interesse do então governo, atitude que acabou por gerar, da parte da Câmara do Porto Novo, enérgicas críticas ao então executivo governamental.

A ideia do projecto “Civerde”, lançado em 1992, era de reduzir a importação do cimento em Cabo Verde, que rondava, nessa altura, em 160 mil toneladas/ano.

Em 2002, surgiu o interesse de um grupo de investidores italianos na dinamização da indústria cimenteira em Santo Antão, através do aproveitamento das pozolanas para a produção do cimento pozolânico, projecto que acabou por se concretizar em 2005, com a inauguração da fábrica Cabocem, no Fundão, no Porto Novo.

Graças ao investimento do grupo italiano, estimado em 500 mil contos, acreditava-se que, finalmente, as pozolanas de Santo Antão tinham encontrado “rumo certo” e que a economia da ilha estaria prestes a dar o salto, tão aguardado pelos santantonenses.

Com um contrato de concessão da exploração das pozolanas por um período de 25 anos, o grupo de investidores propôs, em 2005, produzir, anualmente, 80 a 100 mil toneladas de cimento pozolânico, além de derivados (telhas e outros) para o mercado nacional.

Mas, foi “sol de pouca dura”, já que, poucos anos depois, a fábrica de Fundão começaria a enfrentar dificuldades financeiras.

A situação, segundo a administração da Cabocem, deveu-se a problemas de mercado, que complicaram a situação financeira da empresa.

Os próprios municípios de Santo Antão, entusiastas do projecto, preferiam adquirir o cimento importando, em vez de utilizar o cimento pozolânico para as suas obras.

Da mesma forma, poucos eram os operadores de construção civil em Santo Antão que preferiam o produto, entretanto, aplicado, com sucesso, a partir de 2005, na construção do hotel Santo Antão art Resort, empreendimento construindo pelo mesmo grupo de investidores.

O cimento pozolânico era transportado apenas para a ilha do Sal, onde era utilizado na construção civil, mais precisamente em projectos imobiliários pertencentes ao referido grupo económico italiano.

Em Junho de 2016, depois de vários anos à deriva, por alegados problemas financeiros, a fábrica acabou por encerrar as portas e os cerca de duas dezenas de trabalhadores, com cinco meses de salários em atraso, foram despedidos, aguardando, até agora, pelos ordenados e indemnizações.

Ultimamente, tem-se notado, embora ténue, algum interesse do actual Governo em relação às pozolanas de Santo Antão, estando, conjuntamente com as autoridades porto-novenses, à procura de “um parceiro estratégico”, com vista ao relançamento da cimenteira.

O executivo camarário, ciente da qualidade e importância das pozolanas para Porto Novo e Santo Antão, no geral, tem aproveitado a visita à ilha de empresários e representantes dos países amigos de Cabo Verde para abordar a situação da fábrica, na tentativa de encontrar um parceiro para o redinamização dessa industria.

Em Setembro de 2017, o Governo pediu à Câmara Municipal do Porto Novo um dossier sobre a cimenteira, comprometendo-se a apoiar na procura do tão desejado parceiro estratégico, que deverá chegar da Turquia, Índia ou China, países cujos investidores terão já demonstrado algum interesse na exploração das pozolanas de Santo Antão.

A edilidade portonovense admite ter já recebido “algum feedback” de investidores estrangeiros, sobretudo asiáticos, que poderão vir a apostar nas pozolanas desta ilha.

Neste ano de 2018, são esperadas em Santo Antão algumas missões empresariais estrangeiras para identificar oportunidades de negócio nesta ilha, com as industrias cimenteiras no centro das atenções.

É o caso de investidores turcos, cuja missão tem vindo a ser preparada pelos municípios santantonenses e pela embaixada da Turquia em Cabo Verde.

