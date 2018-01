Santo Antão/Alto Mira: Terrenos agrícolas danificados nas cheias de 2016 já estão a ser recuperados

Porto Novo, 24 Jan (Inforpress) – Os terrenos agrícolas em Alto Mira, no interior do concelho do Porto Novo, danificados durante as cheias ocorridas em Setembro 2016, em Santo Antão, já estão a ser recuperadas para a satisfação dos agricultores locais.

O presidente da Associação dos Agricultores de Alto Mira, Jailson Neves, confirmou que os trabalhos de recuperação das parcelas já estão a decorrer, devendo prolongar-se por um período de dois meses, no quadro de um contrato-programa assinado entre esta associação e a câmara do Porto Novo.

Jailson Neves lembrou que os agricultores, “há muito tempo”, vinham reivindicando a recuperação dos seus terrenos que sofreram importantes estragos durante a tempestade que se abateu sobre Santo Antão em 2016.

Alto Mira tem sido uma das zonas mais castigadas pelas tempestades que, nos últimos anos, fustigaram Santo Antão, segundo este responsável, que recordou que, em 2015, durante a passagem do furacão Fred, os terrenos agrícolas nessa bacia ficaram muito afectados.

A situação agravou-se, em 2016, na sequência das inundações que acabaram por destruir uma parte significativa das parcelas agrícolas nessa localidade.

As câmaras municipais de Santo Antão, no quadro do programa de recuperação desta ilha, têm a responsabilidade de recuperar os terrenos agrícolas danificados durante as cheias, tendo, para o efeito, estabelecido contratos-programa com o Governo, na ordem dos 30 mil contos.

No caso do Porto Novo, a edilidade assinou contratos com as associações de agricultores que estão a executar os trabalhos.

Além de Alto Mira, também os terrenos agrícolas em Ribeira das Patas ficaram seriamente afectados, segundo os agricultores.

JM/CP

Inforpress/fim

