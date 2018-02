Santo Antão: Vimos uma grande beleza e uma grande potencialidade para o desenvolvimento – Carolina San Sebastian

Ribeira Grande, 02 Fev (Inforpress) – A presidente do parlamento das Canárias, Carolina Darias San Sebastian, disse hoje que a visita a Santo Antão permitiu-lhe ver uma ilha com “uma grande beleza e uma grande potencialidade para o desenvolvimento”.

“Alguém disse que era uma das ilhas mais bonitas do arquipélago de Cabo Verde e é verdade”, admitiu a líder do parlamento das Canárias, constatando que Santo Antão “é uma ilha muito verde, com zonas montanhosas propícias para o turismo rural e ecológico” e com capacidade para potenciar um sector que devia ter mais peso no PIB nacional, que é a agricultura.

“Temos de aproveitar as sinergias e partilhar as experiências , porque Santo Antão nos recorda algumas ilhas das Canárias”, disse a parlamentar do arquipélago espanhol, que pretende, igualmente, usar a sua influência para potenciar acordos de geminação entre municípios das Canárias e de Cabo Verde.

O primeiro vice-presidente do parlamento cabo-verdiano, Austelino Correia, disse à Inforpress que o objectivo de trazer a delegação das Canárias a Santo Antão foi de lhes dar a conhecer a ilha e as semelhanças que tem com as Canárias, como forma de permitir uma boa avaliação das capacidades da ilha de Santo Antão e dos projectos conjuntos a serem implementados com ganhos para os dois países.

A visita durou algumas horas.

