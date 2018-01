Santo Antão-Sul/Futebol: Académica do Porto Novo cilindra Marítimo por 8-2 na abertura da 5ª jornada

Porto Novo, 26 Jan (Inforpress) – A Académica do Porto Novo aplicou, esta sexta-feira, uma goleada das antigas ao Marítimo (8-2), em jogo que abriu a 5ª jornada do campeonato regional de futebol em Santo Antão-Sul.

Em grande destaque esteve o avançado Nelson (ex-Sanjoanense), ao marcar cinco dos oito golos com a Académica humilhou o Marítimo.

Os outros três tentos dos campeões em título foram apontados por Oceano, Davy e Rony.

Os golos do Marítimo saíram dos pés do Sky e Kergim.

Com mais esta vitória, a quinta consecutiva, a Académica consolidou a liderança da prova, agora com 15 pontos, mais oito pontos que o adversário mais directo, o Sporting, que joga, este sábado, com o Inter.

Para fechar a jornada, a última da primeira volta, jogam a Fiorentina e o Sanjonense.

