Santo Antão: SLTSA prepara manifestação e fórum laboral para 08 de Setembro no Paul

Ribeira Grande, 17 Ago (Inforpress) – O Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão (SLTSA) marcou para o próximo dia 08 de Setembro, a realização de uma manifestação e um fórum laboral, no Paul, em parceria com outros “sindicatos irmãos”.

Representantes do STIF, SINDEP, SICOTUR, SINDCAP, SISCAP e STIM estarão em Santo Antão para, juntamente com o SLTSA, debaterem “problemas de ordem laboral que afectam o normal funcionamento do SLTSA numa perspectiva da resolução dos problemas dos trabalhadores, vertente deveres e direitos”.

A ideia é, com esses parceiros, discutir e analisar a actual “conjuntura sócio laboral que se vive no país em geral, e na ilha em particular” e perspetivar a resolução dos problemas, nomeadamente, o “combate aos contratos e salários precários, a aplicação do “PCCS” e o pagamento de retroactivos, a criação de uma Delegação da IGT na ilha”, entre outras.

O secretário-permanente do SLTSA, Carlos Bartolomeu Lima Gomes, quer ainda que sejam discutidas questões ligadas à Justiça Laboral (Juiz de Trabalho/Tribunal de Relação), ao emprego/desemprego jovem na ilha de Santo Antão, ao trabalho doméstico, à segurança e higiene nos locais de trabalho, bem como o seguro de acidente de trabalho (SOAT) para as empresas e sectores de risco.

Carlos Bartolomeu do SLTSA, Aníbal dos Reis Borges do STIF, Mário Correia do SICOTUR, Jorge Cardoso do SINDEP e representantes da DGT e da IGT serão os oradores durante o fórum.

HF/FP

Inforpress/Fim