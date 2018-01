Santo Antão: Ribeira Grande festeja os 286 anos da criação do concelho

Ribeira Grande, 17 Jan (Inforpress) – O concelho da Ribeira Grande celebra hoje o seu dia de município, 286 anos após a criação do concelho (1732-2018), com festividades presididas pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, convidado de honra da edilidade.

O presidente de honra das celebrações, Jorge Santos, destacou, no seu discurso, que a presença dos presidentes das Câmaras Municipais do Paul e do Porto Novo “simboliza essa relação de intermunicipalidade e a integração desta que é uma região natural”.

“Esta parceria que existe, a amizade e o relacionamento entre as três Câmaras Municipais de Santo Antão é o exemplo que a ilha e as suas autarquias podem dar a Cabo Verde e ao mundo”, disse Jorge Santos.

A sessão solene comemorativa do dia do município da Ribeira Grande foi ocasião para a edilidade homenagear, tanto em presença como a título póstumo, algumas individualidades que se destacaram em serviços prestados ao concelho da Ribeira Grande e às suas gentes, acto que, no entender de Jorge Santos, “significa fazer justiça”.

“Homenagear os filhos, os homens e mulheres que deram a sua vida para a afirmação deste concelho, que deram a sua inteligência e saber para a edificação deste concelho e desta ilha é fazer justiça” considerou Jorge Santos adiantando que “isso é que enobrece o poder local”.

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Orlando Delgado, dedicou grande parte do seu discurso para enaltecer as qualidades humanas e profissionais dos cidadãos homenageados, mas aproveitou a ocasião para fazer uma “reflexão do percurso já feito” no concelho, concluindo que o balanço é positivo porque “muito já se fez” mas reconhecendo que “ainda há muito por fazer”.

“Recordamos o tempo, bem diferente daquele que hoje vivemos, um tempo em que tudo ou quase tudo faltava na Ribeira Grande” disse Orlando Delgado declarando-se orgulhoso “do caminho percorrido ao longo dos anos”.

A sessão desta manhã foi ocasião para os representantes das bancadas dos partidos com representação na Assembleia Municipal fazerem, também eles, sem qualquer polémica, o balanço do percurso feito pelo município até ao momento, à excepção da UCID que não se fez representar no acto.

HF/CP

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...