Santo Antão: Ribeira das Patas reivindica reordenamento da bacia hidrográfica e centro de saúde para 2018

Porto Novo, 07 Jan (Inforpress) – A construção do centro de saúde e a reordenamento da bacia hidrográfica afiguram-se entre as principais reivindicações para 2018 da população da Ribeira das Patas, no interior do município do Porto Novo, em Santo Antão.

O representante da Associação para o Desenvolvimento da Ribeira das Patas (ADIRP), Arlindo Delgado, lembra que “há vários anos” os 3.500 habitantes dessa localidade, o segundo maior centro populacional do Porto Novo, a seguir a cidade, clamam pela construção do centro de saúde.

Ribeira das Patas dispõe de um posto sanitário, com uma enfermeira, infra-estrutura que, segundo o líder comunitário, não satisfaz, “há muito tempo”, os utentes dessa povoação, que desejam a construção do centro de saúde, já prometido pelo Governo.

O primeiro-ministro, durante uma recente visita a Santo Antão, garantiu que Governo está a mobilizar financiamentos para a construção do centro de saúde em Ribeira das Patas, investimento já previsto no âmbito do plano de desenvolvimento sanitário de Santo Antão, para os próximos quatro anos.

Uma outra reivindicação da população local, sobretudo dos agricultores, tem a ver com o reordenamento da bacia hidrográfica da Ribeira das Patas, o maior vale agrícola do concelho do Porto Novo, onde, segundo Arlindo Delgado, a agricultura tem estado em “declínio”, por falta de investimentos.

Os estudos de reordenamento da Ribeira das Patas, em curso há quase um ano, devem ficar pontos agora nos princípios de 2018, com a inventariação dos principais projectos a realizar nesse vale, visando o relançamento da agricultura local.

Segundo a ADIRP, dificuldades de água para a irrigação têm estado a preocupar os agricultores em Ribeira das Patas, que apontam a mobilização de água como a “prioridade” dos investimentos, no quadro da reordenamento dessa bacia hidrográfica.

A elaboração dos estudos de reordenamento da bacia hidrográfica da Ribeira das Patas está a cargo de uma equipa de consultores nacionais e internacionais, que está, também, a elaborar os estudos da bacia Ribeira da Cruz/Jorge Luís, também no Porto Novo, financiados através do Fundo de Kuwait.

Os estudos, que devem, em princípio, ficar concluídos agora em Janeiro, visam a “catalogação” dos investimentos a realizar-se nessas bacias, sobretudo a nível de solos e água.

