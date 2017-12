Santo Antão: Representante do SINAPOL perspectiva adesão a cem por cento do efectivo da Polícia na ilha

Ribeira Grande, 26 Dez (Inforpress) – O representante do Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL) em Santo Antão, Hermes Pinto, perspectiva uma adesão de cem por cento do efectivo da Polícia, na ilha, à greve de três dias marcada para arrancar esta quarta-feira, 27.

“Temos concentração marcada para a porta do comando regional na Ribeira Grande, para os colegas da Ribeira Grande e do Paul, e os colegas do Porto Novo concentram-se naquela cidade” disse Hermes Pinto, explicando que “será uma greve sem serviços mínimos”, pelo que não haverá qualquer acção de policiamento durante a duração da greve.

“Melhoramento de salário”, “redução da carga horária” e a atribuição de um “subsídio de 25 por cento do salário para o pessoal condutor” são as reivindicações que estão na base desta greve que faz parar a Polícia Nacional, a partir desta quarta-feira, durante os próximos três dias.

Entretanto, o Governo, através de Resolução do Conselho de Ministros, determinou a requisição civil do pessoal policial da Polícia Nacional (PN) entre as zero horas do dia 27, quarta-feira, e 23:59 de 29 de Dezembro, sexta-feira.

Segundo um comunicado do Governo, esta requisição civil visa assegurar a prestação dos serviços considerados “indispensáveis” e que se mostraram necessários e adequados à satisfação de necessidades “impreteríveis” da comunidade.

