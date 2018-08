Santo Antão: Regionalização é matéria actual e tem condições para avançar – edil do Porto Novo

Porto Novo, 21 Ago (Inforpress) – O edil do Porto Novo enumerou, segunda-feira, algumas das vantagens que Santo Antão terá com o processo de regionalização em Cabo Verde, considerando que se trata de “uma matéria actual que tem todas as condições para avançar”.

“A regionalização é uma matéria actual, temos condições para o fazer e deve caminhar nesse sentido, já que há vontade clara de avançar com o processo”, sublinhou Aníbal Fonseca, que destacou, como sendo uma das vantagens para Santo Antão, o facto deste este processo permitir que 80 por cento (%) das decisões relativas a Santo Antão seja tomadas na própria ilha.

Ao contrário do que acontece actualmente, em que 90% das decisões sobre Santo Antão são tomadas “na Praia” (Governo), a criação das regiões administrativas em Cabo Verde vai permitir, no seu entender, que as deliberações sobre as ilhas sejam tomadas, em grande medida, localmente.

“Com a situação actual, 90% das decisões sobre Santo Antão são tomadas na Praia. Apenas podemos decidir sobre 10%, mas com a regionalização, 80% das decisões passam a ser tomadas na própria ilha, o que é relevante”, explicou o autarca, que falava, segunda-feira, na cidade do Porto Novo, durante um debate sobre esta problemática.

As decisões que caberão ao Governo tomar têm a ver com a soberania e segurança do país e, provavelmente, com a saúde, adiantou ainda o presidente da câmara do Porto Novo, manifestando ainda “compreensível” em relação à proposta de criação de duas regiões em Santiago.

“É compreensível a proposta, dadas as características que são diferentes entre a cidade da Praia e as outras regiões de Santiago”, notou Aníbal Fonseca, desvalorizando, por outro lado, a polémica à volta da ideia de se sediar a futura região administrativa de Santo Antão na cidade da Ribeira Grande.

“Porto Novo tem condições para ser a maior centralidade de Santo Antão e, se calhar, tem as melhores condições para sediar a região, mas não é a sede em si que vai formatar tudo aquilo que possa ser feito de bem ou mal nesta ilha”, defendeu Fonseca.

Em relação à sustentabilidade das regiões administrativas, o edil do Porto Novo acredita que o que se pretende é transferir competências do poder central para as regiões, admitindo ainda que, em relação à vertente financeira, 90% das receitas cobradas pelo poder central passarão para as regiões.

“Não haverá sobrecargas de impostos para os cidadãos para se sustentar as regiões”, notou.

O debate do sobre a regionalização foi promovido pela Assembleia Municipal do Porto Novo que em finais de Setembro terá uma sessão extraordinária para apreciar a matéria, nos termos legais.

JM/CP

Inforpress/Fim