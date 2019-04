Santo Antão: Reciclagem de plástico para produção de azulejo é tema de reportagem de jornalista alemão

Porto Novo, 24 Abr (Inforpress) – A unidade de produção de azulejos, com base em reciclagem de plásticos, que há dois anos está a ser desenvolvido em Santo Antão, é tema de uma reportagem do jornalista alemão Julien Karl.

O jornalista, que se encontra em Santo Antão acompanhado pela presidente da Fundação Amigos do Paul, na Holanda, Maria Teresa Segredo, mentora do projecto, pretende com a reportagem divulgar esta inovadora iniciativa, que já contribui para livrar esta ilha de plásticos.

Segundo Maria Teresa Segredo, a reportagem de Julien Karl vai permitir que o projecto de reciclagem de plástico seja conhecido a nível mundial, contribuindo “ainda mais” para a protecção do meio ambiente.

A presidente da Fundação Amigos do Paul, na Holanda, diz ter já recebido convite para divulgar essa experiência em vários países do mundo, inclusive nos Estados Unidos da América (EUA).

A fabrica de produção de azulejos a partir de reciclagem de plásticos, que está instalada em Janela, no município do Paul, tem capacidade para produzir até 24 mil pedras de diferentes padrões, por ano.

Os azulejos produzidos em Santo Antão, que têm vindo a ser “muito procurados” no mercado nacional, estão a ser exportados para a Holanda, através de uma empresa daquele país europeu.

A exportação deste produto para a Holanda constitui, conforme Maria Teresa Segrego, “mais uma etapa rumo à consolidação” deste empreendimento que, diariamente, consegue retirar do ambiente “grandes quantidades de plástico”, transformando-as em azulejos.

Esta unidade está, igualmente, a mobilizar parcerias com empresas e instituições nacionais, com vista a livrar o ambiente em Cabo Verde dos plásticos.

O projecto, inédito em Cabo Verde, foi financiado pela cooperação holandesa, através da Universidade Tu Delf, em Rotterdam e já foi galardoada com medalha de mérito ecológico, pela Câmara Municipal do Paul.

