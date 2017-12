Santo Antão: Ração animal já se encontra na ilha mas começa a ser vendida na próxima semana

Porto Novo, 30 Dez (Inforpress) – A tão esperada ração animal por parte dos criadores de gado já se encontra na ilha de Santo Antão, mas só deverá começar a ser disponibilizada aos donos dos animais a partir da próxima semana.

Uma fonte do Ministério da Agricultura e Ambiente, no Porto Novo, conformou à Inforpress a chegada da ração aguardada “há muito tempo” pelos criadores de gado que, nos próximo dias, já deverão começar a adquirir o alimento para os seus animais, com redução do preço de 20%.

A ração vai ser vendida pela Moagem de Cabo Verde (Moave), que, ao longo da próximo semana, deverá criar os postos de venda, enquanto os criadores aguardam, “aflitos”, pelo produto para poder salvar o que resta ainda do efectivo.

Os vales cheques estão disponíveis, desde semana passada, nos serviços locais de Correios e vão ser distribuídos aos criadores por uma comissão criada, para o efeito, pelo Ministério da Agricultura e Ambiente.

O Governo, no quadro do programa de emergência para a mitigação da seca, atribuiu ao concelho do Porto Novo um montante de 52 mil contos para o salvamento do gado e 28 mil contos para a criação de empregos.

Ao todo, são 80 mil contos que o Governo, no quadro do programa, coloca à disposição do município do Porto Novo, verba que ficou aquém daquela que se previa, inicialmente, pela câmara e pelos serviços locais do Ministério da Agricultura e Ambiente, à volta dos 192 mil contos.

JM/AA

Inforpress/fim

Gostar disto: Gosto Carregando...