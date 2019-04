Santo Antão: Quatro mil pessoas movimentam linha marítima São Vicente/Porto Novo por ocasião da Páscoa

Porto Novo, 22 Abr (Inforpress) – Perto de quatro mil pessoas terão viajado entre quinta-feira e domingo na linha marítima São Vicente/Porto Novo, para assistir às festas da Páscoa em Santo Antão, ilha que conheceu uma movimentação fora do normal nesses dias.

Conforme a agência do ferryboat Inter-ilhas, o único que opera nesta altura no percurso, a partir da quinta-feira o navio esteve sempre com lotação esgotada em todas as viagens, informando que mesmo a primeira viagem desta segunda-feira está esgotada.

Todos os anos, por ocasião das festas da Páscoa, a linha entre as duas ilhas vizinhas conhece esta movimentação fora de comum, com milhares de pessoas a viajarem para Santo Antão, dinamizando, assim, a economia da ilha, sobretudo a nível dos transportes e da restauração.

Este ano, as atenções estivaram voltadas para Tarrafal de Monte Trigo e Ribeira das Patas (Porto Novo), mas também para cidade das Pombas (Paul), com espectáculos musicais abrilhantados por vários artistas, como Constantino Cardoso, Loony Johnson, Ricky Boi, Dynamo, Anísio Rodrigues, entre outros.

Os motards, provenientes de São Vicente, que, nesta época, aproveitam para fazer o circuito à ilha de Santo Antão, passando pelo Tarrafal de Monte Trigo, Planalto Norte, Paul e Ribeira Grande, foram outro atractivo das festividades, marcadas ainda pelas celebrações religiosas.

