Santo Antão: Quase 800 idosos contemplados pelas actividades de Natal no Porto Novo

Porto Novo, 25 Dez (Inforpress) – Quase 800 idosos no Porto Novo foram abrangidos pelas actividades de Natal, que decorreram ao longo de Dezembro em todo o município, numa iniciativa da edilidade local.

O programa Natal dos idosos consistiu na realização de actividades recreativas e culturais, como forma de propiciar à terceira idade momentos de convívios nestas festas natalícias, segundo a vereadora da Câmara Municipal do Porto Novo pela área social, Joana Delgado.

O programa de Natal e do final do ano no Porto Novo, que abarcou ainda uma feira de artesanato, prossegue hoje, com actividades no espaço da Aldeia Cultural, destinadas às crianças.

Para o final do ano, o destaque vai para a corrida de São Silvestre, um espectáculo musical no largo do porto e fogo de artifício na virada de 2017 para 2018.

