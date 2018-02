Santo Antão: Projectos para o desporto no Porto Novo podem ultrapassar os 30 mil contos em 2018 – Edilidade

Porto Novo, 04 Fev (Inforpress) – Os projectos previstos para o desporto ao longo de 2018, no município do Porto Novo (Santo Antão), devem ultrapassará os 30 mil contos, de acordo com o programa de investimentos municipais gizado pela edilidade local, a que a Inforpress teve acesso.

A conclusão do polivalente da Ribeira da Cruz, que deve acontecer ainda no primeiro trimestre deste ano, a construção da placa desportiva de Jorge Luís, a requalificação e arrelvamento do campo de futebol em Ribeira das Patas, são alguns dos projectos previstos para 2018, no Porto Novo, estimados em 23 mil contos.

Ainda no decurso deste ano, vai ser construído mais um “fitness parque” no Porto Novo, projecto estimado em dois mil contos, tendo o programa de investimentos municipais reservado ainda para 2018, uma verba de quase seis mil contos para a “promoção do desporto”, ou seja, para o apoio aos clubes e patrocínio de provas desportivas.

Conforme apurou a Inforpress, a edilidade adiou, entretanto, para 2019, a construção do pavilhão desportivo coberto, infraestrutura que contará com o cofinanciamento do Governo.

Os clubes oficiais de futebol têm estado a reclamar a recuperação da relva sintética do Estádio Municipal que, segundo dizem, está degradada, depois de quase uma década de utilização, e a construção de mais um campo relvado na cidade do Porto Novo.

No atletismo, os praticantes da modalidade têm estado a reclamar a construção de uma pista que permita a realização das provas.

