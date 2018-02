Santo Antão: Programa “Rota das Aldeias Rurais” arrancou oficialmente este sábado com financiamento garantido

Ribeira Grande, 03 Fev (Inforpress) – O Programa Rota das Aldeias Rurais arrancou, oficialmente, este sábado, mas a implementação das acções só terá lugar na próxima segunda-feira, desde que reúnam todas as condições exigidas.

Um montante equivalente a 60 por cento (%) do financiamento previsto já está na conta da Associação dos Municípios de Santo Antão (AMSA) e, segundo o presidente da AMSA, Orlando Delgado, as condições institucionais estão criadas e agora “a bola está do lado dos beneficiários” que poderão aceder ao financiamento a partir de segunda-feira.

Orlando Delgado explicou que “os requisitos exigidos vão ter que ser cumpridos” por parte dos beneficiários para que possam ter acesso aos fundos disponibilizados pelo Governo através do Fundo do Turismo, tendo em conta que são recursos públicos e, por isso, sujeito ao crivo do Tribunal de Contas.

“Os projectos que já tiverem reunidas todas as condições exigidas vão arrancando e as que ainda não tiverem essas condições vão ter de as criar para poderem ter acessos aos fundos” disse Orlando Delgado, explicando que nenhum projecto ficará condicionado à espera de um arranque simultâneo.

“É uma satisfação ter este projecto a arrancar porque já esperamos muito e já se sentia alguma incerteza” disse Emília Bandeira, operadora do concelho da Ribeira Grande, que foi adiantando trabalho e já só espera o financiamento para a conclusão do seu projecto.

Satisfeito estava também o operador Jorge do Rosário que, em declarações aos jornalistas, referiu-se ao tempo de espera para a implementação do projecto mas considera que o anúncio feito na reunião de hoje “traz uma grande satisfação a todos os beneficiários” e faz com que saiam “muito animados”.

O foco do projecto é o Turismo Rural Sustentável e a visão do mesmo engrena a exploração da riqueza latente da ilha com objectivos fixados para a geração de emprego, rendimentos e a capacitação social no imediato, curto, médio e longo prazo de trinta e seis novos empreendimentos na produção regional.

Rota das Aldeias Rurais é um projecto/programa vocacionado tanto para aumento da produção que amplia a margem de Santo Antão na constituição do PIB Cabo-verdiano quanto a geração de rendimentos económicos e sociais que garantam a sustentabilidade do investimento proposto.

Um dos resultados demarcados configura o de se alcançar entre 150 e 200 empregos a curto e médio prazo, com a finalidade de “travar” a desertificação da ilha, de pessoas a procurarem outras paragens nacionais ou indo mesmo para o exterior à procura de emprego, rendimentos e sustentação da vida.

