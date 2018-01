Santo Antão: Programa comemorativo do dia do Município da Ribeira Grande intensifica-se a partir do fim-de-semana

Ribeira Grande, 09 Jan (Inforpress) – O cumprimento do programa comemorativo do dia do Município da Ribeira Grande e do orago Santo Antão Abade vai intensificar-se a partir de sexta-feira com a realização das principais actividades agendadas.

A Feira Agro-industrial e Serviços da Ribeira Grande (FAIRG), uma das principais actividades anualmente realizadas no âmbito das festas, tem abertura marcada para sexta-feira, no recinto da Ponta do Sol, e decorre durante dois dias.

A abertura da Exposição do artista plástico santantonense Jairson Lima, a apresentação do catalogo da exposição “a (re) descoberta da Ilha de Santo Antão no acervo documental da IAHN (1856-1963)” e a abertura da exposição de aquários na cidade da Ponta do Sol são outros pontos que fazem parte do programa para sexta-feira, 12.

Para o mesmo dia está marcado o início da disputa da “Taça Município da Ribeira Grande” em futebol com a participação de todas as equipas federadas do concelho, nomeadamente, Rosariense, Beira-Mar, Solpontense, Sinagoga, Torreense e Santo Crucifixo.

Na primeira jornada, sexta-feira, serão disputados os jogos Beira-Mar x Santo Crucifixo e Sinagoga x Solpontense.

No sábado, 13, disputa-se a segunda jornada com os jogos Rosariense x Torreense e Santo Crucifixo x Solpontense, ficando para o domingo, 14, a realização da terceira e última jornada da competição com a realização dos jogos Rosariense x Beira-Mar e Sinagoga x Torreense.

HF/CP

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...