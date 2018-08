Santo Antão: Produtores “satisfeitos” com medidas das entidades nacionais em matéria de fiscalização do grogue

Porto Novo, 21 Ago (Inforpress) – Os produtores de grogue em Santo Antão reagiram, com satisfação, às medidas anunciadas pelas entidades nacionais em matéria de fiscalização da produção da aguardente em Cabo Verde, lembrando que têm estado a bater insistentemente na questão de fiscalização.

As unidades de produção de grogue que, até 31 de Dezembro, apresentarem o grau de cumprimento dos requisitos, previstos na legislação do grogue, inferior a 10%, não terão licença de funcionamento durante a safra de 2019, conforme já anunciaram a ARFA e o IGAE.

Conforme a Agência de Regulação dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares (ARFA), os resultados das fiscalizações e das vistorias já realizadas demonstram que a evolução da situação nas unidades de produção de grogue vem acontecendo de forma “muito lenta” a nível nacional.

Dados avançados, este ano, pela Inspecção-Geral das Actividades Económicas (IGAE), mais de metade das unidades de produção da aguardente em Cabo Verde tem funcionamento ilegal, ou seja, não possui qualquer tipo de licença para operar.

De acordo com a IGAE, 60% das 312 unidades de produção do grogue existentes no arquipélago não têm licença de funcionamento, sendo que 35% dessas mesmas unidades não apresentam as mínimas condições de funcionamento em termos de boas práticas de fabrico, higienização e infra-estruturas.

A partir de 2019, às unidades que apresentarem o grau de cumprimento dos requisitos, previstos na legislação do grogue, inferior a 10%, não serão cedidas licenças de funcionamento, medida que deixa “satisfeitos” os produtos do grogue de Santo Antão.

Alguns produtores, abordados pela Inforpress, enaltecem a importância dessa medida que, na sua opinião, vai permitir que Cabo Verde tenha um produto de qualidade que mereça a confiança dos consumidores.

Para o produtor Vanderley Rocha, em Ribeira da Cruz, trata-se “sem duvidas de uma boa medida” que os produtores estavam já à espera, a qual trará “outra confiança das pessoas em relação ao produto que está a consumir”.

Simão Évora, do Tarrafal de Monte Trigo, considera que essa medida trará “uma nova dinâmica” à produção do grogue em Cabo Verde, mas, a seu ver, é necessário o reforço, cada vez mais, da fiscalização para que “todos estejam comprometidos com a qualidade”.

“No Tarrafal de Monte Trigo, estamos a cumprir a lei, mas sabemos que em outras paragens não é isso que acontece. Não se pode exigir a uns e fechar olhos a outros”, lamentou este produtor, que já começou a exportar o grogue e derivados para o mercado europeu.

Os produtores do grogue de Santo Antão querem reforçar a aposta na qualidade para que este produto, à semelhança do que aconteceu, recentemente, com o vinho do Fogo, seja também reconhecido internacionalmente.

Os produtores acreditam que o galardão atribuído, em Julho, ao vinho do Fogo “Maria Chaves”, no vigésimo sexto concurso mundial de vinhos extremos, em Itália, deve ser motivo de estimulo aos produtores do grogue na aposta da qualidade.

Insistem, por isso, na necessidade da IGAE e ARFA “combater de uma vez por todas” o mau fabrico da aguardente em Cabo Verde.

No caso de Santo Antão, o Governo prometeu criar uma delegação da IGAE no Porto Novo, medida prevista, inicialmente, para os princípios deste ano e cuja demora na sua concretização começa a preocupar os produtores, segundo Edivaldo Neves.

Igualmente, os produtores esperam, ainda para 2018, a instalação do prometido laboratório de análises e certificação da aguardente em Santo Antão, projecto anunciado desde o ano passado pela associação dos municípios desta ilha.

Santo Antão, com uma área de 1.034 hectares da área agrícola coberta por casa sacarina, tem capacidade para produzir dois milhões de litros de grogue genuíno/ano.

