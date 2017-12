Santo Antão: Porto Novo ganhou credibilidade em 2017 que permite concretização de muitos projectos – edil

Porto Novo, 24 Dez (Inforpress) – Porto Novo ganhou, em 2017, “credibilidade e reforçou a sua imagem no mundo”, o que tem facilitado a concretização de projectos estruturantes para o desenvolvimento deste município santantonense, nos mais diversos domínios.

A conclusão é do edil do Porto Novo, Aníbal Fonseca, para quem o seu município, além de estar a conquistar credibilidade junto dos seus parceiros, ganhou, também, “uma outra dimensão” a nível internacional, graças a uma “relação de excelência” com o Governo, com as missões diplomáticas e com as organizações estrangeiras, acreditadas em Cabo Verde.

“Hoje, Porto Novo tem uma outra dimensão, bastante facilitada pelo facto de termos um governo pro-activo e que facilita a relação entre municípios e os parceiros. Há, de facto, excelentes relações com as missões diplomáticas que têm contribuído bastante para o reforço da imagem do município e para a concretização de muitos projectos”, notou o autarca.

O presidente da câmara do Porto Novo destacou os projectos de electrificação e de abastecimento à zona Norte deste concelho, num montante de 50 mil contos, cuja concretização, já em 2018, se deve graças a “excelentes relações” com o Governo, com o Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde e com as cooperações luxemburguesa e portuguesa, além de outros parceiros.

Aníbal Fonseca acredita ainda que essas relações, tanto com o Governo, como com os parceiros internacionais do município, serão reforçados em 2018, ano em que o município vai receber ainda investimentos estruturantes a nível do saneamento e requalificação urbana e das orlas marítimas.

