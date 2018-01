Santo Antão: Paul recebe experiência-piloto de implementação do Cartão Nacional de Identificação

Cidade das Pombas, Paul, 23 Jan (Inforpress) – O concelho do Paul é a sede da experiência-piloto de implementação do Cartão Nacional de Identificação (CNI) cuja apresentação ocorreu hoje na cidade das Pombas, presidida pela ministra da Justiça e Trabalho, Janine Lélis.

“Lançamos hoje um documento de identificação moderno, autêntico, multifuncional que vai substituir o bilhete de identidade”, começou por dizer a ministra Janine Lélis, explicando que o CNI é um documento que vai “para além da função de identificação” garantindo, ainda, a autenticação e processamento de dados.

A ministra da Justiça e Trabalho referiu-se às vantagens do CNI, sobretudo para o cidadão que vai poder juntar, à sua identificação, vários outros números de identificação como, por exemplo, os números de contribuinte e de previdência social.

Segundo Janine Lélis, haverá vantagens também para a Administração Pública com destaque para “uma maior segurança na identificação do cidadão e protecção da sua identidade contra a falsificação e usurpação”, já que o cartão oferece um elevado nível de segurança, sendo, por isso, um documento de “difícil falsificação”.

Por outro lado, prosseguiu a governante, o CNI vai permitir “a potencialização dos serviços electrónicos com recurso às suas valências de autenticação e assinatura digital” e o alinhamento e a harmonização com o Sistema de Identificação Nacional, com “as melhores práticas, padrões e recomendações internacionais” visando eventual integração ou interoperacionalidade entre serviços e ou entre os Estados.

Pelas suas valências de identificação, autenticação, assinatura digital e processamento, o novo documento abre “muitas possibilidades, vantagens e facilidades” tanto para o cidadão como para administração na modernização e simplificação administrativa, e “rompe com a prática colonial, até hoje empregada, no que diz respeito à emissão do BI, com base no Decreto-Lei nº41077, de 19 de abril de 1957”.

Após a experiência-piloto, no Paul, o CNI será expandido a todo o território nacional e à diáspora, sendo documento obrigatório para todos os cidadãos nacionais a partir dos quatro anos de idade.

HF/AA

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...